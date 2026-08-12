Сначала боль в суставе кажется каким-то пустяком. Ну труднее стало подняться по лестнице, ну не так удобно гулять долгими вечерами, а после работы хочется просто бросить тело на диван. Человек не замечает, как начинает подстраиваться под этот дискомфорт.

Но с течением времени ограничений становится все больше. Вместо прогулки пешком выбираешь поездку на машине, вместо подъема по лестнице — лифт. Даже просто обуться превращается в квест. Так боль понемногу скрадывает привычную радость движения.

Когда дискомфорт становится нормой жизни

Трудности с суставами изредка наваливаются резко. Сначала ноет только после долгого пути или тяжелого дня. Впоследствии уже во время обычного вставания со стула или после длительного сиденья за рабочим столом.

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Организм пытается защититься и начинает интуитивно беречь больную сторону. Меньше жмешь на ногу, медленнее идешь, избегаешь резких движений. Внешне это почти незаметно, но на самом деле такая защита полностью разрушает естественную биомеханику и создает колоссальную перегрузку для всего тела.

Почему тазобедренный сустав дает о себе знать

Когда начинает болеть тазобедренная зона, качество жизни летит вниз стремительно, ведь этот сустав задействован в каждом шагу. Боль совсем не обязательно бьет четко в одно место – она может отдавать в пах, тянуть бедро, ягодицу или даже раздаваться где-то поближе к колену.

Главный тревожный колокольчик – сустав “деревянеет”. Труднее отвести ногу в сторону, наклониться, сесть на низкий стульчик или просто зашнуровать кроссовки. Простая прогулка вдруг становится испытанием.

Когда весь день строится вокруг боли

В какой-то момент человек понимает, что его жизнь превратилась в сплошное планирование маршрутов:

Выйдет ли сегодня столько пройти?

Где там будет лавочка, чтобы присесть?

Есть ли на пути высокая лестница?

Остается сил добраться домой?

Если вы ловите себя на таких мыслях, терпеть дальше уже нельзя. Обезболивающие здесь не помощники — они только закрывают глаза на проблему, пока сустав продолжает разрушаться.

Всегда ли нужна операция

Многие годами избегают ортопедов только потому, что панически боятся услышать о хирургическом вмешательстве. Но врач не сразу назначает операцию.

Если процесс не упущен, помогает обычная консервативная терапия: лечебная физкультура, профессиональная реабилитация, контроль нагрузок и работа с двигательными привычками.

Однако бывают случаи, когда хрящ стирается настолько критично, а боль становится настолько невыносимым, что единственным способом вернуть человеку нормальную жизнь является качественное протезирование тазобедренного сустава. Современные методики позволяют полностью забыть о хронических мучениях и снова свободно ходить.

Не стоит ждать, пока движение станет роскошью

Боль не появляется за один день, и за один день она тоже не исчезнет сама собой. Сначала исчезают долгие прогулки, потом спорт, а затем и простые бытовые радости.

Привыкать к этому точно не нужно. Своевременное консультирование ортопеда поможет понять реальное положение дел и подобрать решение до того, как движение станет для вас роскошью.