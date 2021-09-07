Мир продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией, которая унесла жизни более 4,5 млн человек. Некоторые государства демонстрируют успешные результаты внедрения противоэпидемических мер и вакцинации от Covid-19.

Например, в Израиль теперь могут попасть иностранцы, что раньше было невозможным из-за жестких карантинных ограничений. Однако в страну могут попасть не все, а только люди, которые полностью иммунизировались. Приезжим также надо перед вылетом предоставить отрицательный тест, а в самом Израиле провериться на антитела.

— Мы избежали нового локдауна благодаря усилиям десятков тысяч медиков. Нам удалось одновременно сдержать пандемию и сохранить экономику. Стратегия третьей вакцины, похоже, оказалась успешной. Но расслабляться рано, — рассказал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В то же время в Аргентине люди считают, что правительство страны сделало недостаточно для того, чтобы спасли 112 тыс. граждан, которые умерли от Covid-19. Из-за этого люди выходят на протесты.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, для успешной борьбы с коронавирусом необходимо обеспечить вакцинацию в бедных странах.

— Сейчас существует огромная диспропорция. В богатых и развитых государствах привитых уже много, а в более бедных — темпы гораздо медленнее. — говорит он.

Германия уже планирует передать другим странам 100 млн доз до конца года. Ожидается, что благодаря международной помощи к концу 2021 года должны быть вакцинированы 40% всех жителей планеты.

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За сутки, 6 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 133 922 человека. От начала вакцинальной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу – 5 618 796 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 304 627 людей. Всего проведено 9 923 423 прививки.