Как лечить ветрянку у взрослых

Ветряная оспа (ветрянка) – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус Varicella Zoster семейства герпесвирусов (вирус герпеса ІІІ типа). Характеризуется умеренной общей интоксикацией и пятнисто-папульно-верикулезной сыпью на коже и слизистых оболочках.

Инкубационный период ветряной оспы колеблется в пределах 1-3 недель. О симптомах ветрянки у взрослых легко узнать в нашем материале.

Ветрянку можно определить по клиническим и эпидемиологическим данным. Диагноз подтверждается с помощью вирусологического метода (выделение вируса из везикул) и серологических реакций.

Лечение ветрянки у взрослых

Прежде всего лечение ветрянки заключается в соблюдении строгого постельного режима на протяжении всего периода высыпания, и в предотвращении вторичной инфекции.

Даже если больной просто зайдет в лифт, то человек, который зайдет после него, может заразиться ветрянкой. Если же это частный дом — можно гулять на открытом воздухе, но не контактировать с другими людьми.

Лечение ветряной оспы — симптоматическое. По словам врача-педиатра Светланы Веретенко, противовирусные препараты эффективны при назначении специалистом в первые 24 часа от начала сыпи.

Во время лечения дома рекомендуется:

температуру сбивать при 38,5 (дети) — 39,0 (взрослые), не быстрее. Парацетамол — детям доза согласно массе тела, взрослые — 500 мг;

полоскать горло дезинфекционным средством, чтобы афты/язвы заживали;

использовать средства для уменьшения зуда: лосьон Каламина, гель Uriage Pruriced, Pudroderm, Puder płynny;

подстригать коротко ногти, чтобы избежать расчесывания, ведь так могут образоваться шрамы на коже;

местно обрабатывать пузырьки, чтобы снять зуд, ускорить заживление и предотвратить присоединение вторичной бактериальной инфекции;

пить много жидкости.

В случае тяжелых форм недуга и развития гнойных осложнений врачи назначают антибиотики.

Во время ветрянки можно и нужно мыться в душе. Вода должна быть комфортной температуры, но находиться там долго не стоит. Также запрещено тереть кожу мочалкой. Следует осторожно вытирать кожу полотенцем, чтобы не повредить пузырьки. В ванне или собственном бассейне купаться не стоит — так увеличивается риск повреждения элементов сыпи и присоединения бактериальной инфекции.

Ветрянка может привести к опасным осложнениям: бактериальное инфицирование и сепсис, пневмония, воспаление головного мозга (энцефалит). Особенно заболевание опасно для новорожденных, беременных и людей со сниженным иммунитетом. Поэтому нельзя затягивать с лечением, а в случае появления симптомов — сразу реагировать.

Обязательно к врачу во время лечения ветрянки стоит обратиться, если есть нарушение сознания, устойчивая высокая температура, нагноение пузырьков.

После выздоровления врачи рекомендуют провести период реконвалесценции (10-14 дней) дома. Ветряная оспа частично снижает иммунитет, в связи с чем возможно развитие заболеваний бактериальной природы. Подробнее о ветрянке у взрослых читайте на Фактах ICTV.