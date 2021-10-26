Как лечить ветрянку у взрослых

Ветряная оспа (ветрянка) – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус Varicella Zoster семейства герпесвирусов (вирус герпеса ІІІ типа). Характеризуется умеренной общей интоксикацией и пятнисто-папульно-верикулезной сыпью на коже и слизистых оболочках.
Инкубационный период ветряной оспы колеблется в пределах 1-3 недель. О симптомах ветрянки у взрослых легко узнать в нашем материале.
Ветрянку можно определить по клиническим и эпидемиологическим данным. Диагноз подтверждается с помощью вирусологического метода (выделение вируса из везикул) и серологических реакций.
Лечение ветрянки у взрослых
Прежде всего лечение ветрянки заключается в соблюдении строгого постельного режима на протяжении всего периода высыпания, и в предотвращении вторичной инфекции.
Даже если больной просто зайдет в лифт, то человек, который зайдет после него, может заразиться ветрянкой. Если же это частный дом — можно гулять на открытом воздухе, но не контактировать с другими людьми.
Лечение ветряной оспы — симптоматическое. По словам врача-педиатра Светланы Веретенко, противовирусные препараты эффективны при назначении специалистом в первые 24 часа от начала сыпи.
Во время лечения дома рекомендуется:
- температуру сбивать при 38,5 (дети) — 39,0 (взрослые), не быстрее. Парацетамол — детям доза согласно массе тела, взрослые — 500 мг;
- полоскать горло дезинфекционным средством, чтобы афты/язвы заживали;
- использовать средства для уменьшения зуда: лосьон Каламина, гель Uriage Pruriced, Pudroderm, Puder płynny;
- подстригать коротко ногти, чтобы избежать расчесывания, ведь так могут образоваться шрамы на коже;
- местно обрабатывать пузырьки, чтобы снять зуд, ускорить заживление и предотвратить присоединение вторичной бактериальной инфекции;
- пить много жидкости.
В случае тяжелых форм недуга и развития гнойных осложнений врачи назначают антибиотики.
Во время ветрянки можно и нужно мыться в душе. Вода должна быть комфортной температуры, но находиться там долго не стоит. Также запрещено тереть кожу мочалкой. Следует осторожно вытирать кожу полотенцем, чтобы не повредить пузырьки. В ванне или собственном бассейне купаться не стоит — так увеличивается риск повреждения элементов сыпи и присоединения бактериальной инфекции.
Ветрянка может привести к опасным осложнениям: бактериальное инфицирование и сепсис, пневмония, воспаление головного мозга (энцефалит). Особенно заболевание опасно для новорожденных, беременных и людей со сниженным иммунитетом. Поэтому нельзя затягивать с лечением, а в случае появления симптомов — сразу реагировать.
Обязательно к врачу во время лечения ветрянки стоит обратиться, если есть нарушение сознания, устойчивая высокая температура, нагноение пузырьков.
После выздоровления врачи рекомендуют провести период реконвалесценции (10-14 дней) дома. Ветряная оспа частично снижает иммунитет, в связи с чем возможно развитие заболеваний бактериальной природы. Подробнее о ветрянке у взрослых читайте на Фактах ICTV.