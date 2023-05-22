Ирландия станет первой страной в мире, которая введет обязательную маркировку алкогольных напитков, чтобы предупредить людей о содержании калорий, граммах алкоголя, рисках рака и заболеваний печени и опасностях употребления алкоголя во время беременности.

Сегодня, 22 мая, соответствующий закон был подписан министром здравоохранения Стивеном Доннелли. Министр выразил надежду, что этому примеру последуют и другие страны.

По словам Доннелли, закон вступит в силу 22 мая 2026 года, чтобы дать предприятиям время адаптироваться к политике, которая имитирует существующие правила для других продуктов питания и напитков.

Поставщики алкогольных напитков будут вынуждены отображать предупреждения на упаковке продукта, а также направлять потребителей на веб-сайт Управления здравоохранения Ирландии для получения дополнительной информации об употреблении алкоголя.

Стало известно, что пик потребления алкоголя в Ирландии пришелся на 2001 год, когда в среднем человек выпивал 14,3 л чистого алкоголя в год.

Европейская комиссия не возражала против плана Ирландии, несмотря на протесты Италии, Испании и шести других стран-членов ЕС.

Крупнейшая ассоциация фермеров Италии Coldiretti назвала предупреждения прямой атакой.