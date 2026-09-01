Мы проводим значительную часть суток внутри помещений, поэтому состав воздуха в жилых и рабочих пространствах оказывает непосредственное влияние на самочувствие. Источниками загрязнения могут быть бытовая химия, продукты горения, табачный дым, недостаточная вентиляция, отделочные материалы и мебель. Среди веществ, привлекающих особое внимание специалистов по гигиене воздуха, — формальдегид и другие летучие органические соединения.

Одним из практических примеров являются древесностружечные плиты – ДСП. Для тех, кто хочет лучше разобраться, что такое ДСП, где его применяют и чем отличаются разные виды плит, следует обратить внимание на специализированную информацию об этом материале. ДСП используют и в производстве мебели, в строительстве, в частности, для обустройства полов и других конструктивных решений. На странице сайта Viyar о ДСП можно более подробно ознакомиться с характеристиками, видами и вариантами состава качественного ДСП-материала.

Само по себе ДСП не означает “токсичный материал”: его влияние на качество воздуха зависит от технологии производства, использованных смол, уровня эмиссии, площади открытых поверхностей, температуры, влажности и вентиляции помещения. Поэтому оценивать безопасность мебели только при наличии или отсутствии запаха некорректно.

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Что такое формальдегид и откуда он берется

Формальдегид – это простое органическое соединение, которое в небольших количествах может присутствовать в воздухе как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Он используется в производстве различных смол, клеев и материалов, в частности, древесных плит.

При изготовлении ДСП древесные частицы соединяют с помощью связующих веществ.

В некоторых технологиях используются смолы на основе формальдегида. После производства материал может постепенно выделять определенное количество формальдегида в окружающую среду. Этот процесс называют эмиссией. Важно не путать эмиссию с концентрацией. Эмиссия – это выделение вещества из материала, тогда как концентрация показывает, сколько вещества фактически содержится в воздухе. Концентрация, продолжительность воздействия и условия помещения имеют принципиальное значение для оценки потенциального риска.

Как формальдегид попадает в организм

Для человека основным путем воздействия формальдегида в бытовых условиях является вдыхание воздуха, который его содержит. Газ контактирует со слизистыми носа, горла и верхних дыхательных путей.

Формальдегид обладает высокой реакционной способностью и может взаимодействовать с биологическими молекулами в месте контакта. Именно поэтому первыми могут реагировать ткани, непосредственно контактирующие с воздухом.

При достаточно высоких концентрациях возможны раздражение глаз, носа и горла, жжение, слезотечение, кашель или дискомфорт при дыхании.

Важно понимать: появление таких симптомов не доказывает, что причиной является именно ДСП. Подобные проявления могут возникать из-за других загрязнителей, аллергенов, сухого воздуха, пыли, бытовой химии или недостаточной вентиляции.

Острое и длительное влияние

Воздействие химических веществ оценивают с учетом не только их токсичности, но и дозы и длительности контакта.

Краткое пребывание в помещении с повышенной концентрацией формальдегида может вызвать раздражение слизистых и дыхательных путей.

При продолжительном влиянии значения имеют средние концентрации, регулярность контакта и индивидуальная чувствительность человека.

Именно поэтому нельзя оценивать материал по принципу “есть формальдегид — значит он опасен”. Формальдегид в различных концентрациях присутствует во многих средах, риск определяется уровнем экспозиции.

Почему запах новой мебели не является точным тестом

Характерный запах новой мебели часто ассоциируется с формальдегидом. Однако такой подход слишком упрощен.

Запах – это субъективное восприятие смеси летучих веществ. Человек может ощущать запах других компонентов материалов, клеев, лаков, красок или отделки.

Кроме того, способность человека ощущать определенное вещество по запаху не означает, что его концентрация превышает допустимый уровень. И напротив, отсутствие запаха не гарантирует абсолютного отсутствия вещества.

Поэтому фраза “если мебель не пахнет, она безопасна” научно некорректна.

Объективная оценка требует измерения концентрации соответствующих веществ или использования данных об эмиссии материала, полученных по стандартизированным методикам.

ДСП: от чего зависит уровень эмиссии

Различные древесные плиты могут существенно отличаться по уровню выделения формальдегида. На это влияют:

тип связующей смолы;

технология производства;

соотношение компонентов;

толщина плиты;

качество прессования;

состояние поверхности;

наличие ламинированного или другого покрытия;

открытые торцы и необлицованные поверхности.

Покрытие может создавать дополнительный барьер между материалом и воздухом, хотя его эффективность зависит от конкретной конструкции и технологии изготовления.

Особое внимание следует обращать на торцы, места сверления и участки, где внутренний материал непосредственно контактирует с воздухом.

Температура и влажность имеют значение

Скорость выделения летучих веществ зависит от условий окружающей среды. Повышение температуры может увеличивать скорость выделения некоторых летучих соединений из материалов. Поэтому в хорошо прогретой комнате концентрация отдельных веществ может отличаться от показателей в прохладном помещении.

Влажность также влияет на свойства древесных плит и процессы выделения веществ. Это одна из причин, почему качество воздуха в новом помещении важно оценивать не только по характеристикам отдельного материала, но и в контексте всего здания.

Вентиляция – ключевой фактор

Даже материал с определенной эмиссией не обязательно приводит к высокой концентрации загрязнителя в воздухе. Важным фактором является воздухообмен, потому что в помещении с эффективной вентиляцией загрязнители постоянно удаляются и заменяются свежим воздухом. Если же воздухообмен недостаточен, вещества могут скапливаться.

Это особенно актуально для небольших комнат, спален, гардеробных и других пространств с большим количеством мебели и небольшим количеством свежего воздуха.

Поэтому после установки новой мебели важно обеспечить нормальное проветривание помещения, особенно в течение первых недель эксплуатации.

Как распознать возможное влияние вредных испарений

Первый сигнал, на который люди обычно обращают внимание, – стойкий химический запах. Но он не диагностический показатель.

Другими неспецифическими признаками могут быть:

раздражение глаз;

жжение в носу или горле;

кашель;

ощущение дискомфорта во время дыхания;

головные боли;

тошнота или ухудшение самочувствия, возникающие именно в конкретном помещении.

Если симптомы регулярно появляются в одном помещении и уменьшаются после ухода, это повод обратить внимание на качество воздуха.

Однако такие симптомы не позволяют самостоятельно установить источник проблемы. Они могут иметь десятки других причин.

Если проявления выражены или повторяются, правильнее обратиться к врачу, а для оценки среды провести измерение качества воздуха.

Как реально проверить воздух

Бытовые датчики могут быть полезны для общего мониторинга микроклимата, но возможности недорогих приборов для определения конкретных химических веществ существенно отличаются.

Для достоверной оценки концентрации формальдегида используются специализированные методы отбора и анализа воздуха. Важно также правильно организовать измерения. Результат зависит от температуры, влажности, вентиляции, времени суток и источника потенциального загрязнения.

Поэтому профессиональное исследование воздуха значительно информативнее одноразового измерения дешевым бытовым сенсором.

На что обращать внимание при выборе ДСП

Для здоровья важен не сам факт использования ДСП, а его задекларированный уровень эмиссии и соответствие установленным стандартам. При выборе следует проверять техническую документацию производителя, класс эмиссии, сертификаты и результаты испытаний. Особенно важно не путать маркетинговые формулировки типа “экологический” или “натуральный” с подтвержденными характеристиками.

Если изготовитель заявляет низкую эмиссию формальдегида, такое заявление должно иметь техническое подтверждение. Для жилых помещений, спален и детских комнат к выбору материалов следует подходить особенно внимательно, поскольку там люди проводят много времени.

Можно полностью избежать формальдегида?

Практически нет. Формальдегид может поступать в воздух не только из мебели. Его источниками могут служить некоторые строительные и отделочные материалы, клеи, лакокрасочные покрытия, текстиль, табачный дым и процессы горения. Кроме того, формальдегид может образовываться в результате природных и бытовых химических процессов.

Поэтому правильная стратегия не пытаться создать среду с абсолютным “нулем” вещества, а минимизировать ненужную экспозицию и контролировать качество воздуха.

Как уменьшить концентрацию загрязнителей в помещении

Простейшие мероприятия часто наиболее эффективны:

Проветривание. Регулярный воздухообмен помогает удалять летучие вещества из помещения.

Контроль температуры. Чрезмерный перегрев помещения нежелателен, поскольку повышение температуры может увеличивать эмиссию некоторых соединений.

Правильный выбор материалов. Следует выбирать продукцию с подтвержденными показателями эмиссии.

Контроль источников. Если после появления нового предмета мебели возник стойкий запах или ухудшилось самочувствие, следует установить потенциальный источник и оценить качество воздуха.

Обычная вентиляция. Даже качественные материалы не полностью компенсируют отсутствие воздухообмена.

Качество материала – это часть качества среды

Вопросы безопасности мебели не стоит сводить к утверждению ДСП вредное или ДСП безопасное. Такой подход не учитывает главного – реальной экспозиции человека.

Для оценки нужно рассматривать всю систему: характеристики плиты, уровень эмиссии, площадь материала, покрытие, температуру, влажность, вентиляцию и время пребывания человека в помещении.

Именно поэтому современный подход к здоровой жилой среде предполагает не отказ от конкретного материала, а контроль его характеристик и условий эксплуатации.

ДСП с контролируемой низкой эмиссией, правильно изготовленная и отделанная мебель, достаточный воздухообмен и соответствующий микроклимат позволяют существенно снизить потенциальное влияние летучих веществ.

В результате безопасность помещения определяется не одним материалом, а совокупностью решений – от того, что использовано при производстве мебели, до того, насколько эффективно организована вентиляция.

Поэтому, выбирая материалы для жилого пространства, стоит смотреть не только на дизайн, цену и износостойкость, но и на подтвержденные показатели эмиссии, стандарты производства и влияние материалов на качество воздуха. Это более точный и научно обоснованный подход к созданию среды, в которой человек проводит значительную часть своей жизни.