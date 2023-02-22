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Как чувствуют себя украинцы: 8% имеют серьезные расстройства, а 33% — жалуются на плохое здоровье

22 февраля 2023, 15:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
біженці
Источник: Depositphotos

Комплексное сравнительное исследование Как война изменила меня и страну, проведенное социологической группой Рейтинг, имело целью показать, как изменились в разных сферах взгляды, оценки и жизнь украинцев за год полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Согласно опросу, оказалось, что количество украинцев, говорящих об ухудшении своего состояния здоровья, выросло с 25 до 33%.

Но, несмотря на это, общество демонстрирует высокий уровень жизнестойкости, значение Индекса уменьшилось минимально (с 3.9 до 3.7).

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Около 8% считают, что имеют серьезные расстройства, сильно влияющие на их жизнь. Еще треть – имеют умеренные расстройства.

Горизонт планирования, являющийся важным показателем адаптации, не претерпел существенных изменений: 45% пока не планируют свою жизнь вообще. Число имеющих планы на несколько лет вперед снизилось с 23% до 19%.

Сейчас у украинцев более выражены негативные эмоции, чем положительные:

  • волнение – 5.1
  • грусть – 4.8
  • злость – 4.6
  • преобладает радость (4.1)
  • вдохновение – (4.3),
  • между ними расположились разочарование (4.1) и страх (4.2).

За год чувство любви к себе снизилось, а вот любовь к другим – возросла, сработала тенденция афилиации (желание быть вместе с другими), индивидуальное здесь уступает коллективному.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики.

Источник: Рейтинг

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