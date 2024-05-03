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Как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе: простые и быстрые способы

3 мая 2024, 16:28
Юлия Гайдук редакторка ленты
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Источник: Pexels

Существует множество способов окрашивания яиц на Пасху. Мы предлагаем простой рецепт окрашивания яиц натуральными ингредиентами.

Как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе — в материале на Фактах ICTV.

Как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе 2024: рецепт

Знаете ли вы, как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе? Если нет, тогда читайте и пробуйте.

Такой способ окрашивания яиц достаточно необычный, но в то же время очень простой. Он позволит получить красивые мраморные яйца. Чтобы покрасить крашенки в каркаде и луковой шелухе, необходимо взять такие ингредиенты:

  • чай каркаде — 1 пакет;
  • луковая шелуха;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • уксус 9% — 1 столовая ложка;
  • лист бумаги, марля, лента.

Готовим пасхальные яйца в каркаде и луковой шелухе:

  • Нарежьте лист бумаги на небольшие кусочки и добавьте к луковой шелухе.
  • Положите яйцо в луковую шелуху с бумагой и хорошо обваляйте в смеси.
  • Возьмите кусочек марли и положите туда яйцо в смеси шелухи и бумаги.
  • Заверните яйцо в марлю и перевяжите ниткой.
  • В кастрюлю высыпьте каркаде, добавьте соль и уксус.
  • Положите на каркаде подготовленные яйца и залейте водой.
  • Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и проварите примерно 10 минут.
  • Затем снимите кастрюлю с огня, оставьте яйца на некоторое время в настое.
  • После этого достаньте их, снимите марлю и положите на тарелку высыхать.

Сухие яйца смажьте маслом для яркого блеска. Все — крашенки в каркаде и луковой шелухе готовы.

Приятного аппетита!

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Теги
Пасха релігійне свято Праздник яйця
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