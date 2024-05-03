Существует множество способов окрашивания яиц на Пасху. Мы предлагаем простой рецепт окрашивания яиц натуральными ингредиентами.
Как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе — в материале на Фактах ICTV.
Как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе 2024: рецепт
Знаете ли вы, как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе? Если нет, тогда читайте и пробуйте.
Такой способ окрашивания яиц достаточно необычный, но в то же время очень простой. Он позволит получить красивые мраморные яйца. Чтобы покрасить крашенки в каркаде и луковой шелухе, необходимо взять такие ингредиенты:
- чай каркаде — 1 пакет;
- луковая шелуха;
- соль — 1 столовая ложка;
- уксус 9% — 1 столовая ложка;
- лист бумаги, марля, лента.
Готовим пасхальные яйца в каркаде и луковой шелухе:
- Нарежьте лист бумаги на небольшие кусочки и добавьте к луковой шелухе.
- Положите яйцо в луковую шелуху с бумагой и хорошо обваляйте в смеси.
- Возьмите кусочек марли и положите туда яйцо в смеси шелухи и бумаги.
- Заверните яйцо в марлю и перевяжите ниткой.
- В кастрюлю высыпьте каркаде, добавьте соль и уксус.
- Положите на каркаде подготовленные яйца и залейте водой.
- Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и проварите примерно 10 минут.
- Затем снимите кастрюлю с огня, оставьте яйца на некоторое время в настое.
- После этого достаньте их, снимите марлю и положите на тарелку высыхать.
Сухие яйца смажьте маслом для яркого блеска. Все — крашенки в каркаде и луковой шелухе готовы.
Приятного аппетита!