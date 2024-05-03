Существует множество способов окрашивания яиц на Пасху. Мы предлагаем простой рецепт окрашивания яиц натуральными ингредиентами.

Как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе — в материале на Фактах ICTV.

Как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе 2024: рецепт

Знаете ли вы, как покрасить яйца в каркаде и луковой шелухе? Если нет, тогда читайте и пробуйте.

Такой способ окрашивания яиц достаточно необычный, но в то же время очень простой. Он позволит получить красивые мраморные яйца. Чтобы покрасить крашенки в каркаде и луковой шелухе, необходимо взять такие ингредиенты:

чай каркаде — 1 пакет;

луковая шелуха;

соль — 1 столовая ложка;

уксус 9% — 1 столовая ложка;

лист бумаги, марля, лента.

Готовим пасхальные яйца в каркаде и луковой шелухе:

Нарежьте лист бумаги на небольшие кусочки и добавьте к луковой шелухе.

Положите яйцо в луковую шелуху с бумагой и хорошо обваляйте в смеси.

Возьмите кусочек марли и положите туда яйцо в смеси шелухи и бумаги.

Заверните яйцо в марлю и перевяжите ниткой.

В кастрюлю высыпьте каркаде, добавьте соль и уксус.

Положите на каркаде подготовленные яйца и залейте водой.

Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и проварите примерно 10 минут.

Затем снимите кастрюлю с огня, оставьте яйца на некоторое время в настое.

После этого достаньте их, снимите марлю и положите на тарелку высыхать.

Сухие яйца смажьте маслом для яркого блеска. Все — крашенки в каркаде и луковой шелухе готовы.

Приятного аппетита!