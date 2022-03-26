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Как вернуть человека к жизни? Механизм проведения сердечно-легочной реанимации

26 марта 2022, 11:21
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Перша допомога

Сердечно-легочная реанимация – это комплекс действий спасателя, направленный на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Во время войны в Украине важно знать, как оказывать пострадавшему первую помощь.

В ГСЧС рассказали, чем отличаются клиническая и биологическая смерти и как проводить СЛР.

Признаки клинической смерти:

  • отсутствие сознания, дыхания, пульса на магистральных сосудах, сердцебиения;
  • зрачки расширены и не реагируют на свет.

Она не превышает 4-6 минут.

Признаки биологической смерти:

  • помутнение роговицы и ее высыхание;
  • трупное оцепенение;
  • трупные пятна, которые появляются на нижних участках тела.

Чтобы вернуть человека к жизни, производится непрямой массаж сердца. Кровь должна быть обогащена кислородом, при этом помогает искусственное дыхание.

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Алгоритм проведения искусственного дыхания:

  • потерпевшего положить на спину на жесткую поверхность;
  • очистить полость рта, вывести челюсть вверх, зажать нос потерпевшего;
  • используя маску-клапан, вдохнуть воздух в рот, пока не увидим, что грудная клетка приподнимается;
  • делать это повторно.

Алгоритм проведения непрямого массажа сердца:

  • положить потерпевшего на спину;
  • двумя ладонями нажимать на грудную клетку – 2-2,5 см выше ее нижнего края;
  • пальцы обеих рук не должны касаться грудной клетки, руки в локтевых суставах не сгибаются; грудная клетка должна прогибаться на 4-5 см;
  • делать не менее 80-100 нажатий в минуту.
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Соотношение – два вдоха — 30 нажатий. Проводится четыре серии, после чего проверяется восстановление дыхания и сердцебиения.

Источник
ГСЧС
Теги
Війна в Україні , ДСНС , медична допомога , швидка допомога
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