Сердечно-легочная реанимация – это комплекс действий спасателя, направленный на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Во время войны в Украине важно знать, как оказывать пострадавшему первую помощь.

В ГСЧС рассказали, чем отличаются клиническая и биологическая смерти и как проводить СЛР.

Признаки клинической смерти:

отсутствие сознания, дыхания, пульса на магистральных сосудах, сердцебиения;

зрачки расширены и не реагируют на свет.

Она не превышает 4-6 минут.

Признаки биологической смерти:

помутнение роговицы и ее высыхание;

трупное оцепенение;

трупные пятна, которые появляются на нижних участках тела.

Чтобы вернуть человека к жизни, производится непрямой массаж сердца. Кровь должна быть обогащена кислородом, при этом помогает искусственное дыхание.

Алгоритм проведения искусственного дыхания:

потерпевшего положить на спину на жесткую поверхность;

очистить полость рта, вывести челюсть вверх, зажать нос потерпевшего;

используя маску-клапан, вдохнуть воздух в рот, пока не увидим, что грудная клетка приподнимается;

делать это повторно.

Алгоритм проведения непрямого массажа сердца:

положить потерпевшего на спину;

двумя ладонями нажимать на грудную клетку – 2-2,5 см выше ее нижнего края;

пальцы обеих рук не должны касаться грудной клетки, руки в локтевых суставах не сгибаются; грудная клетка должна прогибаться на 4-5 см;

делать не менее 80-100 нажатий в минуту.

Соотношение – два вдоха — 30 нажатий. Проводится четыре серии, после чего проверяется восстановление дыхания и сердцебиения.