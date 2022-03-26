Сердечно-легочная реанимация – это комплекс действий спасателя, направленный на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. Во время войны в Украине важно знать, как оказывать пострадавшему первую помощь.
В ГСЧС рассказали, чем отличаются клиническая и биологическая смерти и как проводить СЛР.
Признаки клинической смерти:
- отсутствие сознания, дыхания, пульса на магистральных сосудах, сердцебиения;
- зрачки расширены и не реагируют на свет.
Она не превышает 4-6 минут.
Признаки биологической смерти:
- помутнение роговицы и ее высыхание;
- трупное оцепенение;
- трупные пятна, которые появляются на нижних участках тела.
Чтобы вернуть человека к жизни, производится непрямой массаж сердца. Кровь должна быть обогащена кислородом, при этом помогает искусственное дыхание.
Алгоритм проведения искусственного дыхания:
- потерпевшего положить на спину на жесткую поверхность;
- очистить полость рта, вывести челюсть вверх, зажать нос потерпевшего;
- используя маску-клапан, вдохнуть воздух в рот, пока не увидим, что грудная клетка приподнимается;
- делать это повторно.
Алгоритм проведения непрямого массажа сердца:
- положить потерпевшего на спину;
- двумя ладонями нажимать на грудную клетку – 2-2,5 см выше ее нижнего края;
- пальцы обеих рук не должны касаться грудной клетки, руки в локтевых суставах не сгибаются; грудная клетка должна прогибаться на 4-5 см;
- делать не менее 80-100 нажатий в минуту.
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Соотношение – два вдоха — 30 нажатий. Проводится четыре серии, после чего проверяется восстановление дыхания и сердцебиения.