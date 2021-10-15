К Всемирному дню мытья рук 15 октября 2021 года Охматдет запускает социальную кампанию о необходимости правильной гигиены рук Just миль it! Инициировал проведение кампании врач-гематолог, заведующий отделением трансплантации костного мозга НДСБ Охматдет Александр Лисица.

В проекте принимает участие известный украинский футболист Андрей Пятов, капитан национальной сборной.

— Учу своих детей соблюдать правило мыть руки более 20 секунд, — объясняет Андрей. — Это не занимает много времени, однако такой маленький шаг может уберечь от проблем.

По словам эпидемиолога, заведующей отделом оценки рисков и инфекционного контроля Охматдета Екатерины Сояк, каждые 30 минут человек сталкивается с 840 тыс. микробов.

— Почти 80% болезней переносятся с помощью рук, — объясняет врач. — Они выступают механизмом передачи кишечных и острых респираторных инфекций, среди них и Covid-19.

Но мы в силах контролировать гигиену рук, следовательно, можем таким образом затормозить распространение микробов. Обязательно надо мыть руки после возвращения с улицы, посещения уборной и во всех случаях, когда руки испачканы.

Охматдет стремится научить людей мыть руки правильно — с мылом в течение 20 и более секунд. Это может обезопасить людей от болезней. А в медицинских учреждениях это способ предотвратить распространение антибиотикорезистентных бактерий, вызывающих смертельные заболевания.

Мытье рук кажется нам банальным, но именно это иногда спасает жизни. Особенно в больницах, где несоблюдение правил гигиены может стоить жизни пациента.

Источник: Охматдет.