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Как приготовить цукаты из апельсина – пошаговая инструкция

28 марта 2023, 19:07
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
цукати з апельсина
Источник: Unsplash

Цукаты — натуральные и полезные сладости из разнообразных фруктов и ягод. Сначала цукаты изготавливали только из апельсина и его кожуры. Однако впоследствии начали экспериментировать и с другими плодами, в частности с тыквой, грецким орехом, дыней и т. п.

Несмотря на значительное содержание сахара, цукаты имеют много полезных свойств. Такой заменитель сладостям прекрасно подойдет тем, кто придерживается здорового питания или следит за своей фигурой.

К примеру, цитрусовые цукаты богаты витаминами: А, B, C, P. Они нормализуют сердечную и сосудистую работу, а также помогают бороться с хроническими заболеваниями.

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Ингредиенты

  • 5 апельсинов (желательно с толстой кожурой)
  • 360 г сахара
  • 1/2 ч. л. лимонной кислоты
  • 1 ч. л. соли
  • 200 мл воды

Способ приготовления

  1. Тщательно промойте апельсины, лучше с содой.
  2. Выжмите сок из апельсинов и отделите мякоть от кожуры.
  3. Перелейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
  4. Переместите корочки апельсина в воду и продержите 15 мин. После этого слейте воду и промойте холодной. Повторите процедуру два раза с добавлением чайной ложки соли.
  5. После того, как промоете цитрус в последний раз, нарежьте его соломкой.
  6. Смешайте в отдельной посудине сахар с водой и доведите до кипения.
  7. В смесь добавьте цитрусовые корочки.
  8. Варите 30 минут, потом добавьте лимонную кислоту и продолжайте варить еще 20 минут.
  9. Выложите цукаты на пергамент и оставьте на ночь.
  10. Утром обсыпьте цукаты сахарной пудрой и оставьте еще на 3 дня.
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