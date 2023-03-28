Цукаты — натуральные и полезные сладости из разнообразных фруктов и ягод. Сначала цукаты изготавливали только из апельсина и его кожуры. Однако впоследствии начали экспериментировать и с другими плодами, в частности с тыквой, грецким орехом, дыней и т. п.

Несмотря на значительное содержание сахара, цукаты имеют много полезных свойств. Такой заменитель сладостям прекрасно подойдет тем, кто придерживается здорового питания или следит за своей фигурой.

К примеру, цитрусовые цукаты богаты витаминами: А, B, C, P. Они нормализуют сердечную и сосудистую работу, а также помогают бороться с хроническими заболеваниями.

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Ингредиенты

5 апельсинов (желательно с толстой кожурой)

360 г сахара

1/2 ч. л. лимонной кислоты

1 ч. л. соли

200 мл воды

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