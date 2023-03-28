Цукаты — натуральные и полезные сладости из разнообразных фруктов и ягод. Сначала цукаты изготавливали только из апельсина и его кожуры. Однако впоследствии начали экспериментировать и с другими плодами, в частности с тыквой, грецким орехом, дыней и т. п.
Несмотря на значительное содержание сахара, цукаты имеют много полезных свойств. Такой заменитель сладостям прекрасно подойдет тем, кто придерживается здорового питания или следит за своей фигурой.
К примеру, цитрусовые цукаты богаты витаминами: А, B, C, P. Они нормализуют сердечную и сосудистую работу, а также помогают бороться с хроническими заболеваниями.
Вкусные цукаты из цитруса можно легко приготовить у себя на кухне. Как правильно это сделать, рассказывают Факты ICTV.
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Как приготовить цитрусовые цукаты дома
Ингредиенты
- 5 апельсинов (желательно с толстой кожурой)
- 360 г сахара
- 1/2 ч. л. лимонной кислоты
- 1 ч. л. соли
- 200 мл воды
Способ приготовления
- Тщательно промойте апельсины, лучше с содой.
- Выжмите сок из апельсинов и отделите мякоть от кожуры.
- Перелейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
- Переместите корочки апельсина в воду и продержите 15 мин. После этого слейте воду и промойте холодной. Повторите процедуру два раза с добавлением чайной ложки соли.
- После того, как промоете цитрус в последний раз, нарежьте его соломкой.
- Смешайте в отдельной посудине сахар с водой и доведите до кипения.
- В смесь добавьте цитрусовые корочки.
- Варите 30 минут, потом добавьте лимонную кислоту и продолжайте варить еще 20 минут.
- Выложите цукаты на пергамент и оставьте на ночь.
- Утром обсыпьте цукаты сахарной пудрой и оставьте еще на 3 дня.