Как перестать храпеть — рекомендации

Некоторые люди могут страдать от храпа. Это може быть признаком ряда проблем со здоровьем, старости.

Каковы причины храпа и как его лечить?

— Храп возникает, когда мышцы языка, неба и горла расслабляются и сужают поток воздуха. Вы не можете вдохнуть полной грудью воздух, поэтому они начинают вибрировать, пытаясь позволить вам дышать — и эта вибрация и есть звук храпа, — сказал стоматолог-сомнолог, доктор Кент Смит из Далласа и бывший президент Американской академии сна и дыхания.

Мужчины чаще храпят, чем женщины. Это может быть вызвано рядом причин, в частности аллергией, старением, простудой или даже просто необычной формой горла.

Причиной могут быть внешние условия — чрезмерно сухой или влажный воздух, употребление алкоголя.

Иногда это может быть признаком апноэ во сне, потенциально серьезного состояния, при котором дыхание неоднократно останавливается и возобновляется в течение ночи, мешая вам полноценно высыпаться. Это также может повысить риск высокого кровяного давления и даже сердечной недостаточности.

Что делать при слабом храпе?

Людям со слабым храпом рекомендуют спать на боку. Согласно израильскому исследованию, около половины храпящих с апноэ во сне прекращают делать это, когда меняют положение.

Кстати, есть и подушки, и рубашки, которые не позволяют переворачиваться нас спину.

Также человек может укреплять свой язык. Самый простой способ предотвратить это — ежедневный комплекс упражнений для языка.

Что делать при умеренном храпе?

Если храп умеренный, человеку следует обратиться к сомнологу, пульмонологу или оториноларингологу.

Они могут порекомендовать следующее:

аппарат CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) — это устройство, которое прикрепляется либо к носу, либо к носу и рту, чтобы увеличить количество воздуха, проходящего через горло;

(постоянное положительное давление в дыхательных путях) — это устройство, которое прикрепляется либо к носу, либо к носу и рту, чтобы увеличить количество воздуха, проходящего через горло; защита рта — капа помогает расположить челюсть немного вперед, чтобы язык не мог сползти в горло и заблокировать его;

— капа помогает расположить челюсть немного вперед, чтобы язык не мог сползти в горло и заблокировать его; потеря веса — это уменьшит давление на дыхательное горло и позволит большему количеству воздуха проходить.

Что делать при сильном храпе?

Это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях — болезни сердца, депрессия и беспокойство. Поэтому нужно обратиться к врачу и решать эти проблемы.