В Институте Амосова успешно прооперировали 16-летнюю Лизу из многодетной семьи, которая имела порок сердца.

Юной пациентке установили сердечный имплант окклюдера. Операция прошла успешно. Без разрезов, без использования препаратов против свертывания крови и практически без боли. Специальный катетер ввели в бедренную вену, а дальше маленький зонтик начал спасать сердце, закрывая небольшое окошко.

Лиза из многодетной семьи, в семье пятеро детей. Их воспитывают в любви — друг к другу и к родной стране. Отец пошел добровольцем защищать от коварного агрессора родную землю и своих детей, потому что просто не мог иначе.

Мужчина знал, что в последнее время дочка страдала одышкой, у нее синели ноги и губы, а еще юную Лизу постоянно накрывала усталость. У девочки обнаружили врожденный порок сердца.

Василий — командир взвода стрелковой роты, парамедик, как никто знает цену жизни. А особенно — когда это жизнь твоей дочери. Поэтому несмотря на сложную ситуацию на фронте, мужчина получил отпуск на несколько дней, чтобы побыть с дочкой, поддержать ее.

Лизе уютно и спокойно в объятиях самого родного человека. Она улыбается.

Это — их первая большая победа на двоих. А за вторую, уже для всех нас, отец Лизы мужественно борется каждый день на передовой.

Жизни девушки теперь ничего не угрожает. Но специалисты утверждают, что такую операцию детям лучше выполнять в возрасте от двух до пяти лет. Это наиболее эффективно.

Источник и фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова