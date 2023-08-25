Медицинский провайдер Helsi сделал родителям школьников и воспитанников детсадов очень хороший подарок перед 1 сентября. Он ввел новый сервис, который упрощает процесс получения обязательных медицинских справок, необходимых для зачисления в учебные заведения, а также для трудоустройства по отдельным профессиям.

Каждый год семейные врачи заранее готовятся к 1 сентября, потому что знают, ожидается невиданный наплыв людей — родители, бабушки и дедушки будут стоять перед кабинетом за справкой для детей и внуков, которая дает возможность посещать школу или детский сад.

Это создает давку, недоразумения, конфликтные ситуации, и банальная справка превращается в настоящую проблему.

— Ключевая цель Helsi — упрощать доступ к медицине. Поэтому сейчас мы разработали четкий алгоритм действий для получения обязательных медицинских справок для школы, — говорит CEO Helsi Евгений Донец.

Теперь все вопросы по получению справок можно решить в приложении Helsi.

Как этим воспользоваться

Чтобы легко оформить справку в Helsi, необходимо зайти в приложение Helsi и выбрать “Сервисы”, далее разделы “Справки и профилактика”.

На экране появится список медицинских справок, которые на сегодняшний день предоставляют медицинские учреждения Украины, а именно:

№ 086-1/о — для садика и школы;

№ 086-о — для ВУЗа;

№ 028/о — для бассейна;

№ 083/о — для водителей;

№ 1-ОМК — для личной медицинской книжки.

Выбрав нужный вид справки, пользователь может просмотреть, какие документы, консультации врачей и анализы необходимы для ее получения.

После этого прямо из приложения можно записаться на прием к профильным врачам на удобное время.

Результаты медосмотров, анализы и справки можно хранить в разделе “Медицинские документы” в приложении и при необходимости дать доступ к ним врачу, распечатать или переслать.

Впоследствии в Helsi будет добавлен алгоритм, который позволит получать справки в ускоренном режиме.

— В приложении появится и перечень частных больниц, которые предоставляют комплексную услугу прохождения медосмотра и сдачи анализов для получения справок, что называется под ключ, — говорит Евгений Донец.

Источник: Helsi