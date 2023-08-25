Медицинский провайдер Helsi сделал родителям школьников и воспитанников детсадов очень хороший подарок перед 1 сентября. Он ввел новый сервис, который упрощает процесс получения обязательных медицинских справок, необходимых для зачисления в учебные заведения, а также для трудоустройства по отдельным профессиям.
Каждый год семейные врачи заранее готовятся к 1 сентября, потому что знают, ожидается невиданный наплыв людей — родители, бабушки и дедушки будут стоять перед кабинетом за справкой для детей и внуков, которая дает возможность посещать школу или детский сад.
Это создает давку, недоразумения, конфликтные ситуации, и банальная справка превращается в настоящую проблему.
— Ключевая цель Helsi — упрощать доступ к медицине. Поэтому сейчас мы разработали четкий алгоритм действий для получения обязательных медицинских справок для школы, — говорит CEO Helsi Евгений Донец.
Теперь все вопросы по получению справок можно решить в приложении Helsi.
Как этим воспользоваться
Чтобы легко оформить справку в Helsi, необходимо зайти в приложение Helsi и выбрать “Сервисы”, далее разделы “Справки и профилактика”.
На экране появится список медицинских справок, которые на сегодняшний день предоставляют медицинские учреждения Украины, а именно:
- № 086-1/о — для садика и школы;
- № 086-о — для ВУЗа;
- № 028/о — для бассейна;
- № 083/о — для водителей;
- № 1-ОМК — для личной медицинской книжки.
Выбрав нужный вид справки, пользователь может просмотреть, какие документы, консультации врачей и анализы необходимы для ее получения.
После этого прямо из приложения можно записаться на прием к профильным врачам на удобное время.
Результаты медосмотров, анализы и справки можно хранить в разделе “Медицинские документы” в приложении и при необходимости дать доступ к ним врачу, распечатать или переслать.
Впоследствии в Helsi будет добавлен алгоритм, который позволит получать справки в ускоренном режиме.
— В приложении появится и перечень частных больниц, которые предоставляют комплексную услугу прохождения медосмотра и сдачи анализов для получения справок, что называется под ключ, — говорит Евгений Донец.
Источник: Helsi