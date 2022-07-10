Неравнодушные люди творят чудеса. Прямо сейчас можно получить бесплатную консультацию врачей из США благодаря проекту TELEHELPUKRAINE.

Как попасть на прием врача из Соединенных Штатов, находясь в Украине, рассказала исполнительный директор проекта Соломия Савчук.

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– Вообще, все очень просто, – сказала Соломия. — Любой пациент в Украине или территории Польши может зайти на наш сайт https://www.telehelpukraine.com и выбрать категорию медицинской или психологической помощи.

Затем выбирается язык общения – украинский, русский, английский. Есть и переводчики. Затем следует выбор специалиста и в календаре – время, которое наиболее удобно для телесвязи.

— После этого мы отправляем пациенту электронное письмо, которое включает безопасную ссылку, как подключиться к звонку. Есть также волонтеры, которые могут помочь с процессом записи или со следующими шагами после приема.

Соломия заверила, что многие врачи в Америке и мире хотят как-то действенно помочь украинцам. Поэтому уже около 70 врачей вызвались поучаствовать в проекте, они работают по несколько часов в неделю в свое свободное время и все с удовольствием помогают украинским пациентам бесплатно.

Среди привлеченных к работе в проекте специалистов есть врачи общей практики (вроде семейных врачей), педиатры, кардиологи, неврологи, гинекологи, дерматологи.

В дальнейшем будут присоединяться и другие специалисты.

Может возникнуть вопрос, насколько эффективна такая консультация.

— Конечно, у телемедицины есть некоторые ограничения, — согласилась Соломия. – И пациент должен это понимать. Поэтому на сайте мы описываем проблемы, с которыми следует обращаться.

Телемедицину можно использовать для получения второго мнения, когда пациент уже сотрудничает со специалистом, но хочет получить еще некоторую информацию. Мы можем сотрудничать с врачами таких пациентов. Мы поощряем сотрудничество специалистов на местах, чтобы обмениваться опытом.

Услугами американских врачей уже воспользовалось около 100 пациентов. С каждой неделей количество пациентов увеличивается.

— На этой неделе мы уже каждый день имели пять-шесть визитов, а можем получать 10-20 визитов, — сообщила Соломия Савчук. – Потому что потенциал больше, чем мы его используем на данный момент.

Итак, если вы находитесь в Украине или Польше и имеете вопрос о своем здоровье, а специалиста рядом нет, или, если вы хотите получить второе мнение, обращайтесь к американским специалистам.