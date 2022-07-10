Украина внедряет лучшие мировые практики лечения пациентов с различными заболеваниями, в том числе с психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления опиоидов, заявили в Национальной службе здоровья Украины.

Люди, имеющие психические расстройства, связанные с употреблением наркотических средств, могут получить заместительную поддерживающую терапию (ЗПТ).

При ЗПТ используются препараты с доказанной эффективностью, которые являются антагонистами опиоидов. Они предотвращают возникновение психических расстройств у пациентов после прекращения приема наркотических веществ.

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Пациенты, после ЗПТ, могут улучшить качество своей жизни и минимизировать риски для здоровья благодаря нормализации работы головного мозга.

Именно такое лечение признано наиболее эффективным в мире, а с 2009 г. его рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

В Украине заместительная терапия с 2020 года входит в список безвозмездных услуг в Программе медицинских гарантий.

Пациенты, нуждающиеся в ней, могут получить лечение в медицинских учреждениях страны, заключивших договор с НСЗУ по направлению Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии.

Программа лечения, дозировка лекарственных препаратов и сроки определяются индивидуально врачом и могут длиться столько, сколько это нужно пациенту.

Помощь оказывается как амбулаторно, так и по месту нахождения пациента.

Чтобы получать препараты ЗПТ, пациенту нужны:

установленный диагноз F11 Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов

направление лечащего врача, психиатра или нарколога.

Во время лечения медработники должны придерживаться толерантного отношения к пациентам, избегать дискриминации или стигматизации, а также обеспечивать конфиденциальность медицинских данных.

В перечень бесплатных услуг входят:

ежедневная выдача препаратов, в том числе в праздничные и выходные;

обеспечение непрерывности лечения при госпитализации пациента или задержания правоохранительными органами;

оставление плана наблюдения и лечения, контроль соблюдения плана, пересмотр плана раз в квартал или в зависимости от потребностей пациента;

оценка состояния пациента, включая выявление признаков насилия;

проведение скринингов на туберкулез, ВИЧ, вирусные гепатиты, направление на диагностику и лечение;

скрининги психических расстройств и направления диагностики.

направление пациентов для получения других видов медицинской помощи;

информирование о возможности получения социально-психологических услуг и направления в места их предоставления при необходимости.

Контролируемое прием ЗПТ блокирует тягу к нелегальным опиоидам. Также терапия позволяет снизить риск инфицирования такими инфекциями как ВИЧ и гепатит из-за инъекционного употребления наркотиков.

Узнайте о медучреждениях, предоставляющих эту услугу, звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77.

Источник: НСЗУ