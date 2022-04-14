Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало информативную визуализацию наиболее распространенных взрывоопасных предметов на территории Украины, а также совместно с издательством Ранок разместило в открытый доступ издание для детей о минной безопасности “Мінна безпека не без ПЕКа”.

Дети – аудитория особенная. Им необходимо разъяснять в доступной форме, как вести себя и как действовать при обнаружении мин и других взрывоопасных предметов.

Книга “Мінна безпека не без ПЕКа” помогает максимально раскрыть очень сложную и, к сожалению, актуальную тему сегодняшнего дня — заминированные территории, в виде комикса. Она учит правилам безопасности, знание которых может спасти жизнь. А правильные действия главных героев в ситуациях, связанных с взрывоопасными предметами и минами, становятся образцом для подражания.

Кроме интересного сюжета, книга содержит информационные плакаты, которые на самом деле являются инструкциями на тему минной безопасности. Именно они научат читателя:

основным правилам безопасного обращения с минами и ВНП;

узнать возможные места нахождения мин и ВНП;

определять формы и цвета наиболее распространенных мин и ВНП;

узнать возможные причины и последствия взрыва;

правилам безопасного обращения в случае обнаружения мин и ВНП, другого неизвестного предмета;

действиям при нахождении человека в опасной ситуации (например, на территории минного поля).

В книге есть задачи с наклейками и интерактивные приложения в режиме онлайн. По QR-ссылкам можно просмотреть обучающее видео и проверить свои знания. Изложение информации в игровой форме поможет лучше и быстрее усвоить материал.

Загрузить издание можно по ссылкам:

1 часть – http://surl.li/btovx

2 часть – http://surl.li/btowc

Источник: Издательство Ранок