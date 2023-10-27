Минздрав на своей официальной странице обнародовал алгоритм действий защитников и защитниц Украины для медицинской эвакуации в европейские клиники.

Собственно, теперь им надо только ждать: их самих или их родственников освободили от изнурительной беготни по инстанциям. Всем будут заниматься медучреждения, где раненые воины проходят лечение или реабилитацию.

Постановление, которое значительно упростило направление на лечение за границу военных, приняло правительство.

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Отныне для медицинской эвакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения.

Инициирует и определяет необходимость направления пациента на лечение за границу само медучреждение, в котором защитник или защитница Украины лечатся или находятся на реабилитации.

Медучреждение также готовит пакет документов, в который входят:

согласие военного или его законного представителя на лечение за рубежом;

согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

Шаблоны вышеупомянутых документов можно найти по ссылке.

Весь пакет указанных документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный проходит службу.

Государственный орган в свою очередь направляет в электронной форме письмо-направление с копиями документов в Минздрав.

Далее Минздрав подает запрос в страны ЕС, ведь надо получить согласие на бесплатную медицинскую помощь украинскому защитнику.

Как только Минздрав получит ответ на запрос относительно возможного количества раненых и конкретных диагнозов, в лечении которых европейские клиники могут помочь, будут проинформированы соответствующие органы.

Командование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрация Госпогранслужбы и МИД будут знать о согласованном с иностранной стороной списке раненых воинов, которых могут принять на лечение за рубежом.

Транспортировку в зарубежную клинику берет на себя Министерство здравоохранения Украины при содействии официальных структур Еврокомиссии.

Фото: МОЗ