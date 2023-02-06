В прошлом году в Индии погибла шестилетняя девочка. Ее родители долго колебались и наконец решили пожертвовать ее органы другим людям. Это было неслыханно для этой страны.

Несмотря на то, что Индия в этом году может опередить Китай по количеству населения, она занимает лишь 62 место по донорству органов. А пример маленькой Италии свидетельствует о том, как можно добиться прогресса в этом вопросе.

Индийская девочка погибла от случайной пули, которая попала ей в голову. Врачи констатировали смерть мозга, но родители только через несколько дней приняли решение отдать органы на трансплантацию. Ролли стала самым молодым донором Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) в Нью-Дели.

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– Я не знал, что делать. Я всю ночь думал. В конце концов, мы решили это сделать. Если органы моей дочери могут спасти чью-то жизнь, то мы должны это сделать, – объяснил отец девочки Харнараян Праджапати.

Обе почки Ролли пересадили 14-летнему Деву Упадхьяи, которому они дали новую жизнь.

Печень досталась шестилетнему мальчику, сердечные клапаны – детям в возрасте одного и четырех лет, а роговица ее глаз помогла восстановить зрение двоим взрослым в возрасте 35 и 71 года.

Решающим фактором в желании пожертвовать органы дочери для родителей Ролли стала история Николаса Грина.

В 1994 году семилетний мальчик отдыхал в Италии со своей семьей, когда по машине, в которой он ехал, выстрелили, очевидно, по ошибке.

Его родители, Мэгги и Редж, решили пожертвовать органы Николаса. С этого времени Редж посвятил большую часть своей жизни кампании поощрения донорства органов. Он ежегодно приезжает в Италию, встречается с людьми и рассказывает, как трансплантация может изменить жизнь больных людей.

И если в 1993 году, за год до того, как Николаса застрелили, в Италии свои органы жертвовали 6,2 человека на миллион – к 2006 году эта цифра выросла до 20 человек на миллион.

Частично это произошло потому, что в 1999 году страна перешла на систему, по которой все взрослые являются потенциальными донорами, если они не специально не откажутся. Но самым важным фактором все же было донести идеи о спасительных возможностях донорства до сознания обычных людей.

L’effetto Nicholas – эффект Николаса – четко это показал. Есть надежда, что подобные изменения произойдут и в Индии.

Доктор Дипак Гупта, побывавший в Риме, чтобы встретиться с Регом и другими экспертами из сообщества донорства органов, впервые рассказал о возможности донорства органов родителям Ролли — они, как и многие страны, никогда об этом не слышали.

Он использовал пример Николаса, чтобы объяснить не умеющему читать Праджапати возможное влияние этого решения.

По данным неврологической комиссии Lancet, каждые три минуты в Индии от травмы головы умирает один человек, поэтому, по словам доктора Гупта, существует большой потенциал для доноров.

В Индии, насчитывающей более 1,4 млрд человек, с 2000 года органы пожертвовали от 700 до 800 человек.

Но после смерти Ролли в апреле прошлого года в AIIMS в Дели совершили больше трансплантаций, чем за предыдущие пять лет.

По данным Национальной организации по трансплантации органов и тканей, в 2022 году в Индии было 846 пожертвований — больше, чем когда-либо ранее. Доктор Гупта называет это поворотным моментом.

– Я считаю, что я только маленькая капелька в океане, которая пытается изменить жизнь людей, – сказал он.

Но из таких капелек состоит поток. Редж говорит, что перестанет говорить о донорстве только после смерти.

— Мне 94 года, я уже был пожилым, когда начинал это дело, — сказал он.

Но мысль о том, что только самими объяснениями можно спасти жизнь, мотивирует его каждый день.