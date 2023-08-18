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Как найти работу ветеранам с инвалидностью: работодатели назвали причину, которая этому мешает

18 августа 2023, 12:21
Валентина Андрейко журналіст
інваліди
Источник: Pixabay

Исследование благотворительного фонда Ты — с нами высветили большие проблемы в трудоустройстве ветеранов российско-украинской войны, которые вернулись домой с ранениями.

52% работодателей, то есть более половины, считают, что психологические проблемы и особенности поведения препятствуют трудоустройству этих людей.

Исследование проводили в апреле-июле 2023 года. Всего опросили 468 руководителей и владельцев малых, средних и крупных предприятий со всех регионов страны.

Опрос был анонимным, использовалось телефонное анкетирование. Предприятия выбирали не только из разных отраслей, но и с разным количеством работников.

Так, 18% предприятий имели более 100 сотрудников, 28% — до 100 и 54% — до 20 работников.

Ответы местами удивили.

24% работодателей ответили, что нет никаких особенностей в трудоустройстве таких людей, 19% назвали алкоголизм и употребление наркотиков основным препятствием, а 5% считают, что ветераны с инвалидностью должны получать помощь от государства, чтобы не было необходимости работать.

На вопрос, какие стимулы необходимы работодателю от государства для трудоустройства ветерана с инвалидностью, респонденты чаще всего называли:

  • компенсацию расходов на оборудование рабочих мест для нужд сотрудника с инвалидностью;
  • льготы по уплате ЕСВ;
  • субсидии за каждого такого трудоустроенного сотрудника.
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Источник
Интерфакс-Украина
Теги
ветерани люди з інвалідністю працевлаштування
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