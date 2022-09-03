Исследователи изучали связь между группой крови и восприимчивостью к заражению Covid, и первые выводы свидетельствуют о том, что люди с группой крови О, скорее всего, находятся в лучшем положении, чем люди с группой А.

В ходе исследования они узнали также, какая группа крови является самой распространенной в мире. Это группа О положительная.

Между тем, в Европе несколько иная история. Здесь большинство населения стран имеют A положительную группу.

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Есть четыре типа крови: A, B, O и AB. Каждая из них может быть положительной или отрицательной в зависимости от того, присутствует ли белок, известный как резус-фактор, в эритроцитах.

Каждая группа крови имеет несколько разные качества. Например, люди с типом О являются универсальными донорами. Это значит, что они могут сдавать кровь любому.

С другой стороны, владельцы AB+ является универсальным акцептором, поэтому они могут получать донорскую кровь от любого. Только около семи процентов людей в мире являются резус-отрицательными.

В Китае и Индии достаточно большая часть населения имеет кровь B+.

Между тем в Европе многие страны достаточно тесно связаны между O+ и A+. Конечно, существуют небольшие отличия и исключения, согласно World Population Review, в скандинавских странах несколько большая доля людей с A+ по сравнению с O+. США также достаточно сильно разделены: 37,4 % населения имеют тип O+ и 35,7 % A+, тогда как только 8,5 % имеют B+.

Страны в большинстве своем имеют группу крови О+:

Эквадор — 75%

Перу – 70 %

Зимбабве — 63,3%.

Согласно данным Американского Красного Креста, когда речь идет об универсальности переливания плазмы, применяются другие правила: владельцы О-группы крови могут сдавать плазму только другим О-пациентам, тогда как универсальным донором плазмы является кровь АВ.

Источник: Statista