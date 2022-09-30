Сейчас медики стали ангелами, спасающими украинских воинов. От них в прямом смысле зависит, останется боец ​​жить или нет.

– У меня еще ни одного 200-го в машине не было, – поделился командир подразделения 60 ОПБр с позывным Док. – Мы все делаем, чтобы довезти человека живым.

С Доком в подразделение пришли 20 человек. Изучили тактическую медицину и ушли на фронт.

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Это единственное подразделение, где друг друга называют по имени и отчеству. Такое правило установил Док. Уважение коллег и профессионализм – основа успешной работы каждого, кто служит здесь.

Машина медиков выезжает на линию огня. Они собирают раненых, оказывают им первую медицинскую помощь, быстро загружают в машину и мчатся в госпиталь.

Время в дороге используют для дальнейшей стабилизации пострадавших.

— Главное, чтобы не задерживали нас на блокпостах, – говорит Док. – Мы вот тут спасали Гришу. Так вот, если бы нас еще подержали на блокпосту пять минут, он бы впал в кому. Мы успели. Он жив, только ногу спасти не смогли. Он ругался.

Военным медикам приходится спасать не только бойцов. Иногда встречаются храбрецы из гражданских, переходящие линию фронта с оккупированных территорий. Их также встречает подразделение Дока и оказывает медицинскую помощь, ведь чаще всего люди получают ранения.

Несмотря на то, что все уже привыкли к военным будням, крови, тяжелым ранениям, главная мечта каждого — мир.

Док давно не видел семью, маму. А еще он очень хочет, чтобы его дождалась бабушка.

Простые мечты, простые желания у людей, которые каждый день видят смерть и ходят рядом с ней. Пусть они сбудутся.