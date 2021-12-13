В Украине уже в течение пяти недель фиксируют тенденцию к уменьшению количества зарегистрированных случаев коронавируса. Из-за этого еще две области могут выйти из красной зоны карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 13 декабря. По его словам, наибольшее количество случаев в стране было на неделе 1-7 ноября — 152 263 случая. За прошедшую неделю зафиксировали 61 210 случаев.

— Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области — Винницкую и Хмельницкую. Минздрав уже сделал представление в Кабинет министров о созыве государственной комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса, — отметил министр.

Сейчас в красной зоне находятся 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Ляшко рассказал, что сейчас коронавирусом продолжают болеть 266 тыс. украинцев. Более 26 тыс. украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них более 21 тыс. находятся на кислородной терапии. А это почти 80% госпитализированных.

За прошедшую неделю в больницы с диагнозом Covid-19 попали 15 тыс. украинцев, из них 85% — люди, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.