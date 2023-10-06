Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что на территории Украины циркулирует одновременно 15-16 различных типов штамма коронавируса Омикрон.

Такая же ситуация и в других европейских странах.

Сейчас именно этот штамм коронавируса является господствующим на территории Евросоюза.

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Все его подтипы имеют примерно одинаковые характеристики и вызывают одинаковое течение болезни. Она достаточно легко переносится вакцинированными лицами.

Однако есть и предостережения.

— Если человек относится к группе риска, то течение болезни может быть более тяжелым, — сказал Игорь Кузин.

В группу риска входят, как известно, люди старше 60 лет, те, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной систем, бронхиальную астму, онкозаболевания,

По словам санврача, при заражении этой категории, нельзя исключать и летальных последствий болезни.

Кузин рекомендовал обязательно вакцинироваться людям из группы риска, если они до сих пор не привиты. А тем, кто имел три прививки, провести дополнительные бустеры.

При первых симптомах болезни следует как можно быстрее обращаться к врачу.

Источник: Єдині новини