При Национальном институте рака в июне открывается новый реабилитационный центр. Его реконструкцию осуществляет благотворительный фонд “Запорука”. Отныне ежедневно реабилитацию смогут проходить 60 пациентов.

То, что такой центр при Национальном институте рака должен быть современным и обязательно ориентированным и на детей, ни у кого не вызывает сомнения.

Ведь дети любят и умеют мечтать. О танце с папой на выпускном вечере. О высоких каблуках, чтобы, как на подиуме. О современном смартфоне. О том, чтобы сесть за руль. Или свободно передвигаться на роликах или велосипеде, всем телом чувствуя свою независимость.

Война добавила страданий больным деткам и заставила реабилитологов взглянуть на их возвращение к полноценной жизни по-новому. С большей ответственностью, с учетом сегодняшних драматических, а то и трагических реалий.

Очень мотивируют истории онкобольных детей, которые уже успешно прошли физическую реабилитацию после операций и вернулись к полноценной жизни.

Эти маленькие пациенты имели большое желание преодолеть свой тернистый путь болезни и дойти до финиша победителем.

Ева. Крошка на миллион

Реабилитация 15-летней киевлянки Евы — пример того, насколько эффективна формула “настоящая цель + упрямство”. Даже когда врачи констатировали: “К сожалению, конечность вряд ли полностью восстановится”, девушка не сдавалась.

И что вы думаете, результаты реабилитации не только опровергли пессимистические прогнозы, но и превзошли надежды тех, кто верил в лучшее.

В прошлом году Еве поставили диагноз — рабдомиосаркома мягких тканей верхней левой конечности. По факту — РМС трицепса левой руки. Риск, что после удаления пораженной части, рука уже никогда не сможет нормально функционировать, был высок. Трицепс отвечает именно за разгибание.

Но надо знать характер Евы, которая до того еще и долгое время занималась дзюдо.

Ей говорили, что рука не поднимется, будет плохо отводиться в сторону и никогда полностью не разогнется. Да неужели? — приняли вызов вместе с Евой реабилитологи благотворительного фонда “Запорука” Татьяна Маковская и Владимир Сыроешко. И начали работать.

Сначала над разгибанием руки в локте. На это ушло 6 занятий. Затем — над движениями, пока рука не начала понемногу отводиться в сторону и подниматься. Затем добавили упражнения с нагрузкой. Параллельно укрепляли мышцы спины и ног.

Следующий уровень — когда Ева сможет поднять руку и удержать ее.

Сомнения, что девушка справится, нет. Ведь она очень хочет вернуться к полноценной жизни и к спорту, без которого себя не представляет. Именно поэтому продолжает терпеливо и упорно заниматься на всех тренажерах, с мячами, гантелями, резинками и валиками, старательно выполнять все домашние задания.

В свои 15 Ева хорошо осознает, что от этих усилий зависит ее будущее.

Сергей. Экзамен на терпение

После операции Сергей, которому на ноге установили онкоэндопротез, совсем не мог ходить. Все время лежал на боку, согнув колено. Разогнуть его парень не мог. Простоять даже на здоровой ноге удавалось только минуту.

Первоочередная цель, которую поставили перед пациентом реабилитологи — разогнуть колено и научиться ходить на костылях.

Первые занятия, которые проходили оффлайн, эмоционально были тяжелыми для всех. Ведь когда еще вчера ты мог легко бегать, играть в футбол, а сегодня даже не способен устоять на ногах, — это трудно пережить любому.

Тем более подростку, у которого впереди вся жизнь. Поэтому настроение у парня было плохое.

Казалось, что ничего с этой инвалидностью уже нельзя сделать. Потому что если ты не такой, как все, счастливым быть невозможно. Так считал Сергей. Поэтому к делу подключились психологи.

Реабилитационная команда настроилась решительно: Обещаем, если будешь заниматься, как нужно, вскоре никто даже не заметит, что у тебя есть какая-то проблема.

И это сработало. Процесс пошел. С каждым занятием ситуация улучшалась. Пока очередной курс тяжелой химиотерапии не откатил ее немного назад. Энтузиазм упал, но на этот раз справились с быстрее. Ведь был результат!

Сегодня у Сергея все хорошо. Сначала он поставил себе цель научиться просто нормально ходить, однако, не по лестнице, которую парень пытался обходить. А реабилитологи настаивают — овладей лестницей. Потому что только сверхусилия способны переломить ситуацию.

Севиль. Если рак не смог убить меня, ничто не сможет

Четыре года назад после операции по замене эндопротеза на ноге, деньги на который благотворительный фонд “Запорука” собирал вместе с неравнодушными украинцами, Севиль ожидала долговременная реабилитация. Нога разгибалась на 20 градусов, а сгибалась только на 30.

Реабилитологам пришлось тяжеловато. 17-летняя девушка совсем не имела мотивации. Никак не удавалось найти тот волшебный ключ, который бы включил в ней желание побороться.

Но реабилитологи были неумолимы и упрямы. Несмотря на боль и бесконечные “не могу, не хочу, не буду” девушку побудили все же дойти до финала. Она поехала домой с углом разгибания 0 (!), а сгибания — 90 градусов.

Однако впереди был еще второй раунд испытаний.

Севиль во второй раз обратились к реабилитологам в августе прошлого года. Она травмировала колено, которое начало очень болеть и сгибалось только наполовину. Из-за этого девушка ходила, прихрамывая. 21-летней красавице это совсем не нравилось. Наоборот, хотелось красиво и легко фланировать на каблуках. Как на подиуме.

Поэтому на сей раз ключ нашелся сразу.

Севиль действительно изменилась. За это время у девушки появилась ощутимая внутренняя сила, которая помогает ей успешно восстанавливаться. Без нытья и жалости к себе.

О себе — новой и сильной — Севиль выбила на руке тату на английском: If cancer couldn’t kill me, nothing can. Если рак не смог убить меня, ничто не сможет.

Девушка выполняет упражнения сидя, лежа, стоя. Все это делает настолько дисциплинированно, что уже на пятое занятие колено сгибалось почти на 100 градусов, а боль исчезла полностью.

Сейчас цель — укрепить мышцы конечности, улучшить походку. Судя по всему, Севиль стремится к идеальному результату. Поэтому реабилитация продолжается.

