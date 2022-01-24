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Если в столице будет локдаун: закроют ли в Киеве метро

24 января 2022, 10:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
метро коронавирус
Источник: Depositphotos

Если в Киеве будет объявлен очередной локдаун, поезда метрополитена будут курсировать в обычном режиме. То есть метро закрывать не будут. На этот случай предусмотрено введение специальных пропусков в подземку.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире одного из украинских телеканалов.

— Я абсолютно уверен, что город не будет закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун. Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас для этого все готово, — заявил он.

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По его словам, не исключено, что и этих ограничений удастся избежать благодаря высоким показателям иммунизации горожан от коронавирусной инфекции. На сегодня в Киеве привито уже более 70% киевлян.

Напомним, что накануне в столице был утвержден Порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками Карантин. Речь идет о введении пропусков на общественный транспорт.

Источник
Україна 24
Теги
Вакцинация , Київ , Киевский метрополитен , КГГА , Коронавирус Covid-19
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