Если в Киеве будет объявлен очередной локдаун, поезда метрополитена будут курсировать в обычном режиме. То есть метро закрывать не будут. На этот случай предусмотрено введение специальных пропусков в подземку.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире одного из украинских телеканалов.

— Я абсолютно уверен, что город не будет закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун. Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас для этого все готово, — заявил он.

По его словам, не исключено, что и этих ограничений удастся избежать благодаря высоким показателям иммунизации горожан от коронавирусной инфекции. На сегодня в Киеве привито уже более 70% киевлян.

Напомним, что накануне в столице был утвержден Порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками Карантин. Речь идет о введении пропусков на общественный транспорт.