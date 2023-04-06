Австралийские ученые выяснили, что если ночью вы спали менее пяти часов, то с такой же вероятностью попадете в автомобильную аварию, как если бы вы превысили разрешенный лимит алкоголя.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые оценили научные данные лабораторных и полевых исследований, в которых изучалось, сколько предварительного сна нужно человеку для безопасного вождения.

После обобщения результатов 61 уникального исследования было обнаружено, что сон менее четырех-пяти часов в предыдущие 24 часа связан с удвоением риска дорожно-транспортного происшествия. Это тот же риск аварии, когда у водителей концентрация алкоголя в крови составляет 0,05% .

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Результаты ряда исследований также показали, что, если водитель спал от нуля до четырех часов предыдущей ночью, вероятность того, что он попадет в аварию, может быть в 15 раз выше.

По мнению ученых, обзор показывает, что, основываясь на научных данных, может быть разумным требовать от водителей определенного количества сна, прежде чем сесть за руль.

Однако, говорят исследовали, здесь нужно учитывать больше факторов, чем просто научные доказательства. Ведь многие люди не могут позволить себе спать больше, например, молодые родители, сменные рабочие и люди с нарушениями сна. Поэтому для регулирования вождения в состоянии усталости необходима значительная общественная поддержка.