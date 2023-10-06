Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона Єдині новини объяснил, что четвертую и пятую бустерную прививку против Covid-19 надо делать только людям из групп риска тяжелого течения коронавирусной болезни.

Известно, что до сих пор общий рекомендованный курс вакцинации состоял из трех прививок, одна из которых бустерная. И многие из украинцев в прошлом году их сделали.

Но, несмотря на то, что пандемия Covid-19 завершилась, в Украине продолжают фиксировать случаи заболевания. И цифра имеет тенденцию к росту. За последнюю неделю уже было подтверждено более 4 тыс. случаев.

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— В Украине нет ежегодной вакцинации против коронавируса, как, например, против гриппа. Поэтому четвертые, пятые или другие бустеры называются сезонными. И их надо делать только пациентам из группы риска тяжелого течения ковида: возраст старше 60 лет, серьезные сопутствующие заболевания, — пояснил Игорь Кузин.

27 сентября Минздрав издал приказ об определении приоритетных групп для вакцинации против Covid-19 и получения бустерных доз вакцины в 2023-2024 годах.

Для групп риска тяжелого течения Covid-19 рекомендуется получить дополнительный бустер, если прошло более 6 месяцев от предыдущего бустера.

В Минздраве объясняют, что потребность в дополнительной бустерной прививке определяет семейный врач, учитывая состояние пациента и эпидемиологическую ситуацию в стране.

— Главной целью вакцинации и введения бустерных доз вакцины против Covid-19 остается предотвращение тяжелых случаев и осложнений коронавирусной болезни, — подчеркивают в Минздраве.

По словам главного санитарного врача, на сегодня 880 тыс. украинцев не получили вторую дозу и более 12 млн — третью прививку.

То есть по меньшей мере 12 млн украинцев не защищены от коронавирусной инфекции.

Минздрав подчеркивает важность вакцинации против Covid-19 ранее невакцинированных лиц, относящихся к приоритетным группам риска тяжелого течения коронавирусной болезни (люди 60+, беременные, люди с хроническими заболеваниями, представители профессиональной группы риска, например, врачи, учителя, военные и другие).

Сейчас вакцинация против Covid-19 в Украине остается бесплатной.

Записаться на прививку можно у семейного врача и пунктах прививок.

Источник: Єдині новини