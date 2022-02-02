Кабинет министров Литвы сегодня, 2 февраля, принял решение о приостановке с 5 февраля использования на территории страны Covid-сертификатов. При этом вводятся некоторые карантинные ограничения.

— Мы убедились, что этот инструмент работает. И не собираемся отказываться от него полностью. Но все же будет очень хорошо, если не придется к нему возвращаться, — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Высоко оценил роль, которую сыграл Covid-сертификат в борьбе с пандемией, и министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис. Он отметил, что документ помог сохранить социальную и экономическую жизнь, замедлить распространение вируса и ускорить темпы вакцинации.

По словам министра, полностью снять карантинные ограничения пока нельзя, потому что эпидемическая ситуация все еще неблагоприятная.

Так, к примеру, торговые заведения обязали обеспечить на одного посетителя площадь не менее 15 кв. м или обслуживать не более одного человека за раз.

Кроме того, в стране остаются в силе средства индивидуальной защиты — респираторы, маски, а также социальное дистанциирование не менее 2 м.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила на заседании правительства, что можно констатировать: Covid-сертификат помог выдержать значительные волны пандемии и избежать очередного локдауна.

Источник: LRT