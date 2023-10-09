Среди украинцев бытует распространенное мнение, что для получения бесплатных плановых консультаций у узкопрофильных специалистов или для проведения медицинских обследований и анализов пациенты должны иметь электронное направление от врача.
Случаи без направления — список врачей
Однако есть специалисты, к которым можно обращаться за помощью без направления семейного врача.
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- акушер-гинеколог;
- психиатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- педиатр;
- фтизиатр;
- врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением
Обращение за разъяснением
Если человеку отказывают в записи к врачу, он может обратиться к руководителю медицинского учреждения с просьбой о разъяснении причин.
Кроме того, можно позвонить в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по телефону 16-77, чтобы получить консультацию о порядке действий.
Источник: НСЗУ