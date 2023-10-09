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Каких специалистов можно посетить без направления: список врачей

9 октября 2023, 14:50
Марина Мелехова редактор
лікар - пацієнт
Источник: Pixabay

Среди украинцев бытует распространенное мнение, что для получения бесплатных плановых консультаций у узкопрофильных специалистов или для проведения медицинских обследований и анализов пациенты должны иметь электронное направление от врача.

Случаи без направления — список врачей

Однако есть специалисты, к которым можно обращаться за помощью без направления семейного врача.

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  • акушер-гинеколог;
  • психиатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • педиатр;
  • фтизиатр;
  • врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением

Обращение за разъяснением

Если человеку отказывают в записи к врачу, он может обратиться к руководителю медицинского учреждения с просьбой о разъяснении причин.

Кроме того, можно позвонить в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по телефону 16-77, чтобы получить консультацию о порядке действий.

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Источник: НСЗУ

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