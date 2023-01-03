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Какой срок действия декларации с семейным врачом — разъяснение Минздрава

3 января 2023, 11:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины дали разъяснение относительно срока действия декларации, подписанной с семейным врачом.

— Декларация с семейным врачом действует бессрочно. Поэтому перезаключать декларацию с семейным врачом, терапевтом и педиатром с начала года не нужно, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что декларация останется в силе, пока вы самостоятельно не сменили врача, или если врач увольняется, о чем пациента должно предупредить медучреждение.

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— Если же вы решили сменить врача, то вам не нужно разрывать декларацию с предыдущим. В случае подписания новой декларации данные о ней вносятся в электронную систему и старая декларация аннулируется автоматически, — разъясняют эксперты.

По их словам, нет ограничений на заключение новых деклараций, то есть вы можете менять врача столько раз, сколько считаете нужным – это не запрещено.

В то же время именно долговременные отношения врача и пациента являются полезными для обоих: такой врач знает историю болезней пациента и сможет давать максимально полезные рекомендации, отмечают в Минздраве.

Источник
Минздрав
Теги
Декларації Медики Сімейний лікар
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