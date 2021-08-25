Из-за сложной ситуации с коронавирусом Япония расширяет режим чрезвычайного положения, ограничения затронут еще восемь префектур.

С 27 августа 2021 года режим чрезвычайного положения будет действовать в префектурах Хоккайдо, Мияги, Гифу, Аити, Мие, Сига, Окаяма и Хиросима.

Пока ограничительные меры ввели до 12 сентября.

В этих префектурах будет действовать запрет на продажу алкоголя, проведение караоке в заведениях. Кроме того, будут вводиться ограничения касательно количества граждан в универмагах и торговых центрах.

Премьер-министр страны Есихиде Суга призвал граждан сократить количество поездок, а компании — максимально отправить сотрудников на удаленку, чтобы уменьшить количество людей в транспорте.

При этом режим чрезвычайного положения в Японии действует в Токио и в префектурах Ибараки, Тотиги, Гунма, Тиба, Сайтама, Канагава, Сидзуока, Киото, Осака, Хиого, Фукуока и Окинава.

Меры пришлось вводить из-за циркуляции более опасного штамма коронавируса Дельта и значительного ухудшения эпидситуации.

Источник: The Japan Тimes