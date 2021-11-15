В Японии могут на два месяца сократить интервал перед введением бустерной дозы вакцины от коронавируса.

Местные органы здравоохранения рассматривают такую возможность для тех граждан, которые прошли полный курс иммунизации шесть месяцев назад.

При этом первоначальная рекомендация по сроку введения третьей дозы — восемь месяцев.

Такие изменения в Японии могут ввести в связи с информацией о том, что эффективность иммунизации начинается ослабевать через полгода.

Инициативу должна еще рассмотреть и утвердить консультативная группа экспертов.

Вакцинация от коронавируса началась в мире в декабре 2020 года. В некоторых странах она проходит более активно, другие же пока отстают.

Япония вместе со странами ЕС, Израилем находится в лидерах. Там привили значительное количество граждан, поэтому для них актуальный вопрос о введении бустерной дозы, которая усиливает эффект от двух предыдущих.

В Украине же пока такую возможность не рассматривают из-за низких темпов иммунизации.

Источник: NHK