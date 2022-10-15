Ярина Чорногуз — филолог и поэтесса — служит боевым медиком. А еще она воспитывает восьмилетнюю дочь. По версии журнала Фокус Ярина вошла в сотню самых влиятельных женщин Украины.

В 2019 году она стала парамедиком, затем подписала контракт с ВСУ. Войну встретила на передовой. Прошла ад под Попасной, Мариуполем и Бахмутом.

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Ярина Чорногуз рассказала в интервью BBC, как произошел такой крутой поворот в ее жизни: от поэзии до тактической медицины?

— Я еще после Майдана 2014 хотела пойти добровольцем на фронт, но родила дочь и должна была быть с ней. Тогда моим делом стала популяризация украинского языка. Это было единственное, что я могла к тому времени делать. Я окончила Киево-Могилянскую Академию – литературоведение и философия на факультете гуманитарных наук, – рассказала Ярина.

Позже, в 2019 году, женщина выучилась на парамедика в Госпитальерах и начала ездить на фронт как волонтер-парамедик. Ротации позволяли совмещать фронт и материнство.

Иногда возникало желание пойти на контракт. Но ведь дочь… А в 2020 году Ярина потеряла дорогого и важного для себя человека — Николая Сорочука. И тогда, чтобы пережить потерю, прожить горе, она все же отважилась связать свою жизнь с армией.

Второй важной причиной было желание обеспечить жизнь дочери Орисе в свободной Украине.

– Сейчас дочке 8 лет. Она находится в безопасном месте. Мне повезло, что она понимает, почему это важно – кому-то воевать за Украину. Конечно, ей хочется побольше времени побыть со мной и мне хочется с ней больше времени проводить. Что поделаешь… Не мы выбрали войну. Путин и россияне выбрали войну, а мы должны защищаться.

Даже на передовой Ярина Чорногуз продолжает писать стихи. В 2020 году вышел ее сборник “Как изгибается военный круг”. Это стихи о борьбе, о ее ощущениях войны, которым она захотела поделиться.

— Иногда я пишу, чтобы избавиться от боли, скажем так. Когда я пишу, это помогает расслабиться – выбросить то, что очень наболело, – говорит Ярина.

В разговоре о женщине, материнстве, защите Родины сам по себе возникает вопрос, а нужно ли женщине воевать?

– Я считаю, что и среди женщин, и среди мужчин должны воевать те, кто хочет этого. Но в такой полномасштабной войне с врагом, что преобладает количественно, сложно… Тех, кто хочет, маловато. Нужно больше людей, поскольку мы меньшее государство, – рассуждает Ярина.

Ей нравится израильская модель. Там военную подготовку и призыв проходят и женщины. После этого человек выходит с четким пониманием, что такое военные действия, что он будет делать, если произойдет что-то, почему так происходит. Это дает большую уверенность каждому человеку в своих действиях на случай, который мы имеем. Беспомощность и паника – это как раз вещи, которыми проигрывают.

– Поэтому я за то, чтобы все проходили эту обучение и были готовы к военным действиям, – говорит Чорногуз.

Да, если не на фронте, то в тылу врага точно должны быть подготовленные и уверенные в своих силах люди. А для этого нужно готовиться.

А не тяжела ли ноша для женщины — служба в армии? Это ведь не совсем женское дело.

— Трудно ли? В наших реалиях много стереотипов, которые нужно ломать и доказывать, что ты можешь быть бойцом наравне с мужчиной.

Ярине повезло с командирами, которые не выделяли ее из массы и не устраивали легкую жизнь. Она благодарна им за это и ценит такое отношение.

– Когда бойцы видят, что ты физически и психически тянешь и что от тебя есть польза, через некоторое время тебя начинают просто воспринимать как боевую единицу – такую ​​же как и мужчина,- говорит женщина-боец.

Но трудности, с которыми сталкивается женщина в армии, не только физические или моральные. Элементарная вещь – форма. Женщинам выдают мужские комплекты, их нужно подшивать, подгонять по фигуре, и все это за свой счет. Есть форма для женщин, но она стоит дорого. Но и фасон, и качество ткани отвечают запросам и потребностям.

– Последнюю я купила. Как раз сегодня я забрала посылку из почты, и там была форма от дизайнера, которая шьет качественную пиксельную форму для женщин. Реально видно, что это женский фасон, оно прекрасно сидит по фигуре, оно удобно и эстетично, – радостно сообщила Ярина.

Что касается внимания мужчин, сексуального насилия, то такая как Ярина даст отпор так, что ничего не захочется.

– Если они видят, что ты пришла делать свою работу, не реагируешь на их знаки внимания – все быстро прекращается. Если они видят, что ты можешь и ответить – то точно этого не будет, – уверена Ярина.

Она действительно пришла делать дело, а потому ее уважают за то, что умеет: идти в бой, оказывать медицинскую помощь, даже запускать дроны.

— Задачи бывают разные. Бывает такое, что нам нужно идти в бой – потом эвакуировать бойца. Вытаскиваем, несем на носилках к автомобилю и потом везем в госпиталь. То есть задачи бывают очень разные.

И о настроении и ожиданиях. Эта история на многие годы, считает Ярина Чорногуз, Путин будет вести эту войну до последнего, потому что они не признают поражение. А мы должны выстоять. Ибо если враг будет брать паузы и восстанавливаться, то он снова будет предпринимать попытки нас завоевать.

На самом деле, Украина уже победила тем, что выстояла. Можно сказать – мы уже победили. Возвращение территорий – это вопрос некоторого времени. Может, я ошибаюсь, но мы выйдем на наши границы, подытожила Ярина Чорногуз.