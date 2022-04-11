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Есть дети в тяжелом состоянии: как чувствуют себя раненые во время обстрела вокзала в Краматорске

11 апреля 2022, 17:03
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
лікарня,
Источник: Depositphotos

После обстрела вокзала Краматорска российскими военными 98 человек с травмами разной степени доставили в больницы Днепропетровской области, среди них 19 детей.

Об этом на брифинге сообщила и. о. директора Департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Виктория Кулик.

— На сегодняшнее утро они еще раз осмотрены, шесть человек уже выписаны. Шесть детей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, — уточнила Виктория Кулик.

По ее словам, среди пациентов с тяжелыми ранениями и семеро взрослых граждан.

Среди тех, кого выписали, четыре взрослых и двое детей.

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8 апреля российские военные подло атаковали железнодорожный вокзал Краматорска. В это время мирные граждане ждали поезд для эвакуации. По словам президента Владимира Зеленского, удар был нанесен Точкой-У. В связи с этим десятки граждан скончались на месте, среди них также есть дети. Других оперативно госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Это не первый случай, когда во время войны в Украине оккупанты обстреливали мирных жителей.

Источник
Укринформ
Теги
Війна в Україні , Днипро , Краматорськ , Лікарні
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