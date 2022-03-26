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Есть почти все: столица обеспечена лекарствами даже на случай чрезвычайных ситуаций

26 марта 2022, 16:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

Столица Украины обеспечена лекарствами в достаточном объеме. Запаса лекарственных препаратов хватит даже на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил по во время телемарафона, отвечая на вопрос, в какой степени киевские больницы обеспечены лекарствами.

— У нас хватает лекарств. Более того, нами сделан запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться в Киеве. Мы надеемся, что этого не будет. Но, впрочем, запас у нас есть, — отметил городской голова.

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По его словам, в Киев поступает также гуманитарная помощь в виде медикаментов. Больницы города работают в обычном режиме.

Виталий Кличко призвал владельцев аптечных сетей выводит персонал на работу и открывать аптеки.

Источник
КГГА
Теги
Виталий Кличко , Київ , Ліки , Російська агресія
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