Столица Украины обеспечена лекарствами в достаточном объеме. Запаса лекарственных препаратов хватит даже на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил по во время телемарафона, отвечая на вопрос, в какой степени киевские больницы обеспечены лекарствами.

— У нас хватает лекарств. Более того, нами сделан запас лекарств на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут случиться в Киеве. Мы надеемся, что этого не будет. Но, впрочем, запас у нас есть, — отметил городской голова.

По его словам, в Киев поступает также гуманитарная помощь в виде медикаментов. Больницы города работают в обычном режиме.

Виталий Кличко призвал владельцев аптечных сетей выводит персонал на работу и открывать аптеки.