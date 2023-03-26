Специалист по вопросам гериатрической медицины, профессор Брэдли Уиллкокс на площадке популярного британского онлайн-издания рассказал о соединении, которое содержится в двух фруктах и способно не только активировать ген долголетия, но и сохранить хорошее здоровье в пожилом возрасте.

— Продолжительность жизни определяют несколько факторов, но ни один из них не является более влиятельным, чем генетика и образ жизни, — отмечает профессор.

По его словам, хороший генетический состав способен повысить защитные силы организма против старения. И эти врожденные силы укрепляются, если употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, непосредственно связанные с увеличением продолжительности жизни.

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Прежде всего, речь идет о кверцетине — флавоноиде растительного происхождения, которого много в яблоках и цитрусовых.

Ученый говорит, что было проведено несколько значимых исследований по изучению влияния кверцетина на гены человека, а именно на ген FOXO3, который есть у каждого из нас, но только у каждого третьего версия гена связана именно с долголетием.

— Антиоксидантная активность кверцетина делает это соединение полезным при лечении различных проблем со здоровьем, — отмечает профессор.

Например, исследование, опубликованное в корейском Журнале физиологии и фармакологии, показало, что кверцетин снижает жизнеспособность клеток рака молочной железы.

Корейские ученые обнаружили, что эффекты возникают за счет активации гена FOXO3, что позволяет предположить, что он также важен для увеличения продолжительности жизни.

Хотя антиоксидант можно принимать в качестве добавки, его достаточно в растительных продуктах. Прежде всего таких, как яблоки и цитрусовые.

При этом ученый отметил, что один из самых надежных способов активировать ген долголетия — это ограничение калорий и периодическое голодание.

Источник: Express