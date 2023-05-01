Военная медицина Украины в ходе полномасштабного вторжения стала поистине уникальной. Опыт, который приобрели украинские медики, заслуживает пристального изучения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, медицинские силы ВСУ вместе с Минздравом Украины отработали за год войны очень сложную систему логистики и успешно спасают жизни героев.

— Единое медицинское пространство гражданских и военных медучреждений — сложный механизм, в котором все крутится, едет, летит, спасает. Задействованы все виды транспорта, включая медицинскую авиацию, — написала заместитель министра в Telegram-канале.

Хотя, по ее словам, в условиях такой войны и такой интенсивности боевых действий, конечно, есть проблемы и есть с чем работать.

Маляр подчеркнула, что есть все основания гордиться украинской военной медициной и работой медсил ВСУ.