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Есть все основания гордиться военной медициной Украины – Маляр

1 мая 2023, 15:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Военная медицина Украины в ходе полномасштабного вторжения стала поистине уникальной. Опыт, который приобрели украинские медики, заслуживает пристального изучения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, медицинские силы ВСУ вместе с Минздравом Украины отработали за год войны очень сложную систему логистики и успешно спасают жизни героев.

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— Единое медицинское пространство гражданских и военных медучреждений — сложный механизм, в котором все крутится, едет, летит, спасает. Задействованы все виды транспорта, включая медицинскую авиацию, — написала заместитель министра в Telegram-канале.

Хотя, по ее словам, в условиях такой войны и такой интенсивности боевых действий, конечно, есть проблемы и есть с чем работать.

Маляр подчеркнула, что есть все основания гордиться украинской военной медициной и работой медсил ВСУ.

— Наши военные медики скромные. Сами о себе не расскажут, соцсети не ведут и свою работу не выкладывают. Они тихо 24/7 делают свое дело, — добавили в Минобороны.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Война в Украине Ганна Маляр Медики
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