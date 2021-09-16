В Египте пограничники не признают украинские Covid-сертификаты. Из-за этого у туристов из Украины возникают трудности с въездом.

Египетская сторона требует, чтобы на бумажном сертификате был QR-код. В документах, которые выдают в украинских больницах, его нет.

По поводу электронного сертификата о вакцинации в приложении Дія — Украина и Египет еще не договорились о признании такого вида документа.

Формально вакцинированные украинцы могут пересекать границу Египта без ПЦР-теста, но на практике им все равно нужно его делать.

— Сертификат должен содержать QR-код и не должен содержать никаких исправлений, подтираний или поправок. В случае возникновения сомнений в подлинности сертификата, египетская сторона оставляет за собой право на проведение ПЦР-теста по прилету, — говорится на сайте Консульской службы Украины.

Поэтому всем украинцам, которые планируют поездки в Египет, нужно сделать тест на коронавирус не позднее чем за 72 ч до прибытия, независимо от вакцинации.

Туристам, которые прибывают в аэропорты Хургады, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса-Алама, можно сделать тест после приезда. Стоимость составляет $30.

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Источник: Turprofi.com.ua