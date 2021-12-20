Регулятор ЕС по вопросам лекарственных средств собирается принять решение по одобрению вакцины Novavax против Covid-19, которая создана по традиционной технологии, и которая, как надеется американская биотехнологическая компания, уменьшит сомнения относительно вакцины.

Вакцина Novavax, созданная на основе белка, используемого во всем мире для защиты от многих детских болезней, станет пятой вакциной от коронавируса, разрешенной Европейскому Союзу.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что его комитет по лекарственным средствам для человека проведет внеочередное заседание, чтобы решить судьбу Novavax в понедельник, и сообщит о результатах.

ЕС уже подписал соглашение о закупке до 200 млн доз вакцины с двумя уколами, и ожидает одобрения со стороны контролирующего органа. Novavax говорит, что ее вакцина показала 90,4% эффективности против Covid-19 в Североамериканском исследовании.

Исполнительный директор Стэнли Эрк сказал, что компания с нетерпением ожидает представления дополнительного варианта вакцины в Европе, построенного на проверенной, хорошо понятной технологической платформе.

— Вакцина может помочь преодолеть серьезные препятствия на пути глобальной вакцинации, включая проблемы глобального распространения вакцин, — добавил Эрк.

Индонезия и Филиппины уже одобрили препарат Novavax, а Япония согласилась купить 150 млн. доз.

Novavax говорит, что она также подала заявку на одобрение в Великобритании, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Канаде.

Чем ближе к новогодним праздникам, тем меньше желающих получить прививку – люди больше озабочены приготовлениями к Новому году, чем своим здоровьем. Но в мире есть Дельта и Омикрон, а вакцинация остается основным средством защиты от инфекции.