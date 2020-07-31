Контракт с фармкомпанией Sanofi позволит всем странам ЕС приобрести вакцину, когда будет подтверждена ее безопасность и эффективность. Сейчас речь идет о 300 млн доз. Еврокомиссия завершила предварительные переговоры о покупке.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что продолжаются переговоры и с другими производителями, поскольку неизвестно, какая вакцина будет эффективнее.

По ее словам, Еврокомиссия обязуется обеспечить вакциной все страны мира – не только Европу, поэтому готова обсудить с международными партнерами возможность объединения ресурсов.

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Она отметила, что это ускорит разработку вакцин и обеспечит максимальный доступ к ним.

Sanofi планирует получить разрешение Европейского агентства лекарственных средств на продажу своей вакцины в июне 2021 года.

Вакцины от коронавируса

Сейчас во всем мире проводятся доклинические исследования 139 вакцин, 25 – исследуются клинически, шесть из них уже максимально близки к практическому применению.

К примеру, британская фармацевтическая корпорация AstraZeneca завершает испытания вакцины от коронавируса ChAdOx1.

В сентябре она планирует начать ее производство, а в январе 2021 года она поступит в свободную продажу в Италии. Стоимость одной дозы – около €2-3.