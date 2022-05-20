Во время боевых действий в Украине российские оккупанты разрушили и повредили ряд больниц. После войны их нужно будет восстановить. И для этого вместо советских норм следует ввести современные стандарты (ДБН и СанПиН).
Такое мнение высказали компании-члены Комитета по здравоохранению Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Уже сейчас бизнес предлагает начать активную подготовку к развитию отрасли здравоохранения Украины в дальнейшем.
Ее составляющими должны быть:
- всеобъемлющая евроинтеграция отрасли;
- определение европейской модели доступа к медицинской и фармацевтической специальностям;
- самоуправление профессий;
- активное сотрудничество с институтами ЕС;
- эффективность и доступность для пациентов Украины;
- применение современных стандартов строительства, оснащение больничной инфраструктуры.
Для этого следует изменить подход к роли и соотношению участия государства и бизнеса в медицинской отрасли, в частности перейти к равным рыночным условиям ведения медицинского бизнеса.
Важной составляющей должна стать полноценная диджитализация системы – телемедицина, электронная медицинская карта и электронные рецепты.