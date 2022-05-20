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Евростандарты вместо советских норм — как бизнес предлагает восстанавливать медицину

20 мая 2022, 14:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты разрушили и повредили ряд больниц. После войны их нужно будет восстановить. И для этого вместо советских норм следует ввести современные стандарты (ДБН и СанПиН).

Такое мнение высказали компании-члены Комитета по здравоохранению Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Уже сейчас бизнес предлагает начать активную подготовку к развитию отрасли здравоохранения Украины в дальнейшем.

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Ее составляющими должны быть:

  • всеобъемлющая евроинтеграция отрасли;
  • определение европейской модели доступа к медицинской и фармацевтической специальностям;
  • самоуправление профессий;
  • активное сотрудничество с институтами ЕС;
  • эффективность и доступность для пациентов Украины;
  • применение современных стандартов строительства, оснащение больничной инфраструктуры.
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Для этого следует изменить подход к роли и соотношению участия государства и бизнеса в медицинской отрасли, в частности перейти к равным рыночным условиям ведения медицинского бизнеса.

Важной составляющей должна стать полноценная диджитализация системы – телемедицина, электронная медицинская карта и электронные рецепты.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Війна в Україні, Лікарні, Медицина в Україні
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