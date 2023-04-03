По данным опроса, проведенного правительством Японии, почти 1,5 млн человек трудоспособного возраста живут как социальные отшельники, причем примерно пятая часть случаев связана с давлением, вызванным пандемией Covid-19.

Как объяснили в правительстве, большое количество хикикомори заявили, что начали отдаляться от основной части общества из-за проблем в отношениях, а также после потери или ухода с работы.

Значительная часть, 20,6%, заявили, что их затруднительное положение было вызвано изменениями в образе жизни, навязанными во время пандемии.

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Исследование показало, что хикикомори, которых относят к людям, отдаляющихся от общества и проводящих все или почти все свое время в изоляции дома, составляют 2% людей в возрасте от 15 до 62 лет.

Япония не вводила карантин, как многие страны, чтобы сдержать распространение вируса. Но людей попросили избегать ненужных прогулок в течение длительного времени, а некоторые работодатели и университеты поощряли удаленную работу и дистанционное обучение.

На улицах, которые обычно были бы заполнены людьми, резко сократилась посещаемость после того, как рестораны, бары и другие секторы ночной экономики были вынуждены прекратить подавать алкоголь и закрываться раньше, иначе им грозили штрафы.

Рост числа людей, живущих отшельниками, побудил некоторые местные власти принять меры. Например, в Токио, с июня будут проводить мероприятия по общению в метавселенной, чтобы дать хикикомори возможность познакомиться с людьми хотя бы через их аватары.