Сегодня, 27 мая, весь мир отмечает День экстренной медицинской помощи. Для охваченной войной Украины это – особая дата.

Прежде всего потому, что работники скорой помощи первыми берут на себя ответственность за спасение человеческой жизни. От их профессионализма и опыта зависит в буквальном смысле самое ценное — будет ли человек жить.

Так на своей странице в Facebook написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. И отметила, что в мирные времена — это тяжелый труд. Во время войны — ежедневный героизм.

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24 февраля медики экстренной медицинской помощи одними из первых вступили в бой со смертью от пуль, осколков снарядов и взрывов. Этот бой продолжается и до сих пор.

Вы рискуете своей жизнью для спасения других, вы делаете невозможное, когда, казалось бы, надежды нет. Вы попадаете в плен, отдаете работе все свое время, делая короткие перерывы на еду и сон. Вы делитесь опытом, от которого иногда стынет кровь.

Каждый из вас — это украинская сила и мощь. Вы вместе — один из стержней, на котором держится жизнь. Жизнь, которую вы часто вырываете из тисков смерти. Спасибо вам!

На своей странице в Facebook приобщились к поздравлению коллег и сотрудники Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вот и у украинской экстренки есть свой праздник, который отмечаем, как и положено, в европейской семье.

103 – не только машины с проблесковыми маячками, которые движутся по артериям, венам и капиллярам города. Это люди, которые вкладывают в свой труд все свои знания и свою душу.

103 – это те, кто с началом полномасштабного вторжения врага сменил обычную медицину на экстренную тактическую. Говорят, на войне один медик приравнивается к пятерым воинам.

103 – это те, чья работа иногда выходит далеко за пределы родной подстанции, потому что все как один готовы мчаться в другой конец области, чтобы подставить коллегам свое плечо.

103 – это когда ты человек с большим и добрым сердцем, куда вмещается целый разрушенный город, по которому ты готов мчаться, рискуя жизнью, чтобы спасти уцелевших.

Гордимся каждым из своих работников! Здоровья вам физического и ментального, благополучия и большой любви!

Источник: Минздрав, Львовский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф