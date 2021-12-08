В Тернополе 13-летняя девочка отравилась консервированными грибами.

Об этом сообщил директор центра экстренной помощи Тернопольской области Михаил Джус в комментарии одному из изданий. В ночь на 7 декабря у ребенка появилась слабость, рвота, повысилась температура, поэтому родители решили вызвать скорую. Девочку госпитализировали в областную детскую больницу.

По словам родителей ребенка, на ужин он съел немножко консервированных опят, с чем и связывают ухудшение самочувствия. По состоянию на 8 декабря его состояние стабилизировалось.

В Тернопольской областной детской больнице рассказали, что самочувствие у пациентки уже улучшилось. Ее лечили в реанимационном отделении, снимали интоксикацию.

— Уже сегодня ей стало значительно лучше и она переведена в обычную палату. Диагноз отравления грибами сняли, потому что она уже практически выздоровела, — отметила заместитель главного врача Тернопольской областной детской больницы Алла Филюк.

Врачи уверяют, что через несколько дней 13-летнюю девочку выпишут из больницы и она будет дома.

Консервированные продукты, которые плохо вымыли, неправильно или недостаточно термически обработали, могут вызвать ботулизм. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть зараженными. Ботулотоксин нельзя определить по цвету или вкусу – микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты. Поэтому нужно уделять этому внимание, чтобы не попасть в больницу с отравлением.