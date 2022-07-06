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Ела вяленую рыбу: в Киеве женщина заболела ботулизмом

6 июля 2022, 15:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
риба
Источник: Depositphotos

В Киеве Государственным учреждением Киевского городского ЦУПХ Минздрава 05.07.2022 года зафиксирован случай ботулизма в Дарницком районе Киева.

Жительница района 2 июля приобрела вяленую рыбу в магазине Пчилка по адресу: ул. Елены Пчилки, 7-Б. После употребления этой рыбы женщине стало плохо и она была госпитализирована.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве начало эпидрасследование из-за зафиксированного случая ботулизма.

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Ботулизм возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Причиной болезни могут являться продукты домашнего консервирования мяса, рыбы, реже овощей и грибов. Поэтому врачи советуют перед и во время консервирования тщательно мыть руки, стерилизованные банки и крышки без повреждений, а также выбирать свежие продукты без признаков гниения.

Источник: ГУ Госпотребслужбы в г. Киеве

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