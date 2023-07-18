Как сообщило одно из российских интернет-изданий, из больницы сибирского города Тува сбежали из-под надзора врачей четыре пациента, инфицированные сибирской язвой.

По данным регионального управления Минздрава, беглецов уже поймали. Специалисты Барун-Хемчикского района провели медосмотр и оставили их лечиться “на дому”. Также с ними провели разъяснительную беседу о запрете покидать дом на период лечения.

Интернет-издание уточняет, что состояние всех четверых удовлетворительное, однако на их коже все еще наблюдаются характерные язвы. Это означает, что они являются потенциальными переносчиками инфекции.

В данном случае экспертиза установила, что сибирскую язву россияне могли подхватить после употребления в пищу внутренних органов лошади, которую забил местный фермер в районе чабанской стоянки.

Изначально с подозрениями на инфекцию госпитализировали пятерых жителей Барун-Хемчикского района еще в начале июня.

Источник: Сибирь.Реалии