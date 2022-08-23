Оксану Лукьянец из Бахмута достали из 5-метровой воронки, образовавшейся от взрыва российской ракеты.

Ее засыпало землей. Это произошло в июле. Врачи спасли ей жизнь, а ныне прилагают усилия, чтобы восстановить ногу и научить заново ходить.

Июльского дня 40-летняя Оксана с мужем возвращалась от подруги. Последнее, что помнит: звон в ушах, резкая боль в руке и тяжесть земли, которая, как тогда показалось, хоронит ее заживо. Из последних сил женщина позвала мужа, отброшенного взрывной волной. Но он услышал ее голос.

Сейчас смотрят

Потом была больница Днепра. Туда Оксану доставили с осколочными ранениями правого легкого, печени, обширными ранами левого плеча, открытыми переломами обеих ног и правой руки.

В реанимации Оксана находилась 11 дней. Когда ее состояние удалось стабилизировать, эвакуационный поезд доставил женщину в Больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Здесь в отделении травматологии и ортопедии Центра травмы женщине лечат раны рук, ног и живота.

В настоящее время продолжается борьба за ее разбитую ногу. Врачи изо всех сил пытаются спасти левую ногу от ампутации. Также с Оксаной работает команда реабилитологов и психотерапевтов.

Лечение и реабилитация Оксаны, как и других пострадавших от войны пациентов, происходит в рамках проекта UNBROKEN Ukraine.

Команда специалистов ежедневно работает над созданием Национального реабилитационного центра Несломленные, чтобы каждый украинец мог быть спасен, при необходимости протезирован и реабилитирован в Украине.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львов