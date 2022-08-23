Оксану Лукьянец из Бахмута достали из 5-метровой воронки, образовавшейся от взрыва российской ракеты.
Ее засыпало землей. Это произошло в июле. Врачи спасли ей жизнь, а ныне прилагают усилия, чтобы восстановить ногу и научить заново ходить.
Июльского дня 40-летняя Оксана с мужем возвращалась от подруги. Последнее, что помнит: звон в ушах, резкая боль в руке и тяжесть земли, которая, как тогда показалось, хоронит ее заживо. Из последних сил женщина позвала мужа, отброшенного взрывной волной. Но он услышал ее голос.
Потом была больница Днепра. Туда Оксану доставили с осколочными ранениями правого легкого, печени, обширными ранами левого плеча, открытыми переломами обеих ног и правой руки.
В реанимации Оксана находилась 11 дней. Когда ее состояние удалось стабилизировать, эвакуационный поезд доставил женщину в Больницу Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Здесь в отделении травматологии и ортопедии Центра травмы женщине лечат раны рук, ног и живота.
В настоящее время продолжается борьба за ее разбитую ногу. Врачи изо всех сил пытаются спасти левую ногу от ампутации. Также с Оксаной работает команда реабилитологов и психотерапевтов.
Лечение и реабилитация Оксаны, как и других пострадавших от войны пациентов, происходит в рамках проекта UNBROKEN Ukraine.
Команда специалистов ежедневно работает над созданием Национального реабилитационного центра Несломленные, чтобы каждый украинец мог быть спасен, при необходимости протезирован и реабилитирован в Украине.
Источник: Первое медобъединение Львова