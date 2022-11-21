Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет спасли жизнь 16-летний парню, который получил тяжелые увечья после того, как его мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. В частности, произошла травматическая ампутация стопы и нижней трети голени.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

Сообщается, что скорая доставила юношу во львовский Охматдет поздно ночью в тяжелом состоянии, однако он был сознании.

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— Нога была очень загрязненной, тотальное повреждение нервов, сосудов и мышц. Кроме того, было много синяков, ран, открытый оскольчатый перелом средней трети левого бедра, — рассказал врач травматолог Александр Корольков.

Сообщается, что срочно был созван консилиум врачей с участием приглашенного сосудистого хирурга. По шкале оценки жизнедеятельности конечности и перспективах развития осложнений, в первую очередь гнойно-септических, медики приняли решение об ампутации левой голени на уровне верхней средней трети в пределах здоровых тканей по жизненным показаниям.

Отмечается, что также было выполнено закрытое вправление обломочного перелома бедра с применением аппарата внешней фиксации на основе стержней.

По словам медиков, на сегодня состояние парня стабилизировано, с ним работает психолог. Впереди ребенка ждет протезирование.

Специалисты львовского Охматдета обращают внимание родителей на проведении разъяснительной работы с детьми, которые управляют двухколесным видом транспорта. Ведь за последнюю неделю в больницу поступило уже трое пациентов с ранениями в результате ДТП с участием мотоциклов.

Источник: Охматдет Львова