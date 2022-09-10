Украинские хирурги имеют дело с многочисленными тяжелоранеными: военными и гражданскими. Чтобы спасти им не только жизнь, но и конечности – врачам не обойтись без современных технологий.

Они способны побороть инфекции – главное препятствие к выздоровлению. И такая борьба может продолжаться до восьми месяцев, а ее стоимость равноценна трансплантологии, говорят медики. Немецкие коллеги известного украинского хирурга Юрия Лифшица собрали средства на такую ​​аппаратуру и уже используются в Украине. Общий бюджет более 200 тыс. евро.

Сейчас смотрят

Юрий Лифшиц, хирург с более чем сорокалетним опытом, один из лучших учеников легендарного Александра Шалимова, более двух десятилетий оперирует в двух государствах: в Украине и Германии. Когда же на его Родине началась великая война, немецкие коллеги не остались в стороне. Собрали деньги на специфическое оборудование для очистки ран и крови, инструменты и расходные материалы, чтобы здесь можно было спасать людей с тяжелыми минно-взрывными ранами.

– Мы остановились на вакуум-терапии и привезли ее для нескольких клиник в Украину. Уже известно, что такое вакуум-терапия, это когда на раны накладывается специальная повязка и 24 часа в сутки идет отбор бактерий. Стерильная пленка не дает бактериям попадать и извне, – рассказывает хирург, доктор медицинских наук Юрий Лифшиц.

Синегнойная инфекция – жестокий враг для каждого тяжелораненого. Ибо стоит хирургам очистить огромные раны и готовиться их зашивать, как инфекция снова сказывается. Она мутирирует и привыкает даже к антибиотикам. Семерых таких пациентов взялся бесплатно оперировать и Юрий Зиновьевич на базе одной из частных клиник столицы.

— По договоренности мы берем тяжелых больных, когда лечение уже на определенном этапе заходит в тупик.

27 июня жительница Кременчуга Екатерина Дмитриченко пришла в ТРЦ Амстор, чтобы посетить маму, похвастаться дипломом Канадского вуза, который только что привезла домой. Вместо праздника, в ТРЦ их ждал ад от рашистской ракеты.

Мама Екатерины – 41-летняя Елена Дмитриченко погибла у дочери на глазах. Сама же Екатерина получила тяжелые травмы конечности. Речь шла об ампутации ноги от таза, но доктор Лифщиц сохранил ее.

– У меня почти оторвало ногу, – рассказала Екатерина Дмитриченко, находящаяся в Германии на реабилитации. — Юрий Зиновьевич, чистил мне раны, очень хорошо чистил. Потому что здесь в Германии сказали, что работа проделана прекрасно.

А начиналось ее лечение в Киевском медгородке. Сейчас профильно здесь работают с тяжелыми ранеными, военными и гражданскими.

— Врачи и медсестры уже неделю сортируют драгоценные хирургические принадлежности, поступившие из Германии. Всего его целых три тонны, — говорит директор Киевской городской клинической больницы №6, д.м.н. Вадим Крыжевский.

Врачи отмечают, чтобы ставить на ноги большое количество раненых, Украине уже следует строить новые больницы. Где будет больше реанимаций и операционных. Ведь на кону не только сохранение жизни, но возвращение к полноценной жизни наших защитников.