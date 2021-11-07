Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в воскресенье, 7 ноября, доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК вакцины от Cоvid-19 производства американской компании Moderna. Наша страна получает вакцину в рамках инициативы COVAX бесплатно.

В целом рамках этой программы ЮНИСЕФ уже доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

Поставки от имени инициативы продолжатся, чтобы защитить от коронавируса как можно больше людей в Украине.

– Сейчас 11 млн украинцев получили, по крайней мере, одну дозу вакцины от Cоvid-19. Сегодня вакцинация — это прежде всего ответственность каждого перед собой и окружающими. Государство сделало все для того, чтобы у украинцев была возможность вакцинироваться и даже выбирать вакцины. Moderna – это четвертая вакцина, доступная в Украине для прививки от коронавируса. Благодарю международных партнеров за системную поддержку и совместное стремление победить пандемию, – подчеркнул глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин призвал всех украинцев вакцинироваться, потому что это единственный способ защитить свою жизнь от Cоvid-19.

– Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины от коронавируса сейчас доступны всем желающим. Мы надеемся, что все учителя получат прививки как можно скорее, в частности, вакцинами из этой партии, чтобы школы были открытыми и дети вернулись в классы. Невозможно спокойно смотреть, как задыхаются в переполненных больницах люди. Вакцинированные в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации. Согласно новейшему опросу, проведенному ЮНИСЕФ, 42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы привиться — это обнадеживает, – подчеркнул Шахин.

Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, в свою очередь, приветствовал доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX.

– Благодаря усилиям каждого, сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать 100 тыс. человек ежедневно. Мы призываем украинцев воспользоваться возможностью привиться и показать сплоченность в борьбе с пандемией, – сказал Хабихт.

Хранение и логистику мРНК-вакцин от COVAX (с соблюдением холодовой цепочки) в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Today #UNICEF UA delivered to Ukraine 2,930,300 doses of #COVID-19 vaccine under #COVAX initiative. Together with the newest supply, UNICEF has delivered 7,415,810 doses of #vaccines by various manufacturers as part of COVAX. https://t.co/gkMUJvzMQv pic.twitter.com/uQjmbZzGoU — UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) November 7, 2021

На днях глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что Украина получит очередную партию вакцины от коронавируса Moderna до конца этой недели.

В Украине людей вакцинируют от коронавируса двумя мРНК-вакцинами – Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna. При этом многих пугает непонятная формулировка мРНК. Из-за непонимания того, как работают эти вещества, украинцы придумывают, что они влияют на гены человека, репродуктивную функцию и будущее потомство. Чтобы устранить сомнения украинцев, в Минздраве объяснили механизм работы мРНК-вещества.