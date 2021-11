Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в воскресенье, 7 ноября, доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК вакцины от Cоvid-19 производства американской компании Moderna. Наша страна получает вакцину в рамках инициативы COVAX бесплатно.

В целом рамках этой программы ЮНИСЕФ уже доставил 7 415 810 доз вакцин различных производителей – Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

Поставки от имени инициативы продолжатся, чтобы защитить от коронавируса как можно больше людей в Украине.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин призвал всех украинцев вакцинироваться, потому что это единственный способ защитить свою жизнь от Cоvid-19.

Глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, в свою очередь, приветствовал доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX.

Хранение и логистику мРНК-вакцин от COVAX (с соблюдением холодовой цепочки) в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Today #UNICEF UA delivered to Ukraine 2,930,300 doses of #COVID-19 vaccine under #COVAX initiative. Together with the newest supply, UNICEF has delivered 7,415,810 doses of #vaccines by various manufacturers as part of COVAX. https://t.co/gkMUJvzMQv pic.twitter.com/uQjmbZzGoU

— UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) November 7, 2021